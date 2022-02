Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 7 al domingo 13 de febrero de 2022

Conoce tu carta del tarot, como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el mensaje para cada signo del zodiaco.

Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Lecturas por teléfono: +56 99226 7881.

Aries

Paje de Bastos

Siempre será un buen momento para pensar en cómo proyectarnos hacia adelante. No se trata de que la visión de futuro sea a largo plazo, o que resulte de ese ejercicio un gran cambio en la vida, aunque igual pueda serlo. Se trata más bien de sumar al quehacer diario un cierto tiempo para ir formando una imagen de cómo quisiéramos estar en un futuro de relativa cercanía. “Si tu camino fuese diferente no significa que estés perdida”.

Tauro

Dos de Oros

En la presente semana no te faltaran las alternativas para solventar gastos permanentes u ocasionales que estén dentro de parámetros convencionales. Sabrás dosificar de la mejor manera tus ingresos y hacerlos compatibles con tus egresos, de modo que la experiencia que puedas sacar de allí te puede servir en lo sucesivo, ante cualquier situación similar. Una sugerencia práctica indica que, si algo puedas ahorrar, hazlo sin dudar. “Gasta siempre una moneda menos de lo que ganes”.

Géminis

As de Bastos

Mejoran tus alternativas laborales, independientemente de cómo realices tu trabajo o la naturaleza o realidad de este. Esto podrá permitirte evaluar las posibilidades y decidir en propiedad, es decir, con pleno conocimiento de tu situación. Si te conviene dar un paso adelante y aprovechar la opción que más te convenga o simplemente estar por mantenerte en tu situación actual, tal como estás, o realizando algún cambio que te sea pertinente. Intenta, si puedes, definirlo en poco tiempo.

Cáncer

Siete de Copas

Siempre será recomendable mantener las ilusiones vivas en nuestro corazón o pensamiento, tratando, no con cierta dificultad, que en lo posible sean realizables y que con esfuerzo nos ayuden a perseguir los sueños. Que sean como un estímulo a nuestro accionar, evitando caer en una cruel decepción. “Las ilusiones no se marchitan, porque no son flores, si no semillas”.

Leo

Paje de Espadas

Nuestras ideas, pensamientos, conceptos, no son estáticos, van cambiando según avanza la existencia. Mantenerlos invariables es como quedarse petrificados en algún período de la vida. Evolucionar es estar presentes en el aquí y el ahora, y entender el mundo en que vivimos. No se trata de aceptarlo tal y como es, si no, por el contrario, ayudar de algún modo a que lo mejor de cada cual prevalezca, a pesar del cambio generacional.

Virgo

Cuatro de Espadas

Nadie podría dudar de tus capacidades para abarcar múltiples tareas o actividades con resultados elogiables. Pero, en los tiempos que corren, se han multiplicado las responsabilidades para la mayoría de la gente y, por cierto, para ti. Como no sabemos cuanto podrá durar esta cruel emergencia, lo recomendable es dosificar las energías, tanto físicas como mentales, para poder estar permanentemente apta para asumir las exigencias que se presenten. En una palabra, cuídate.

Libra

Nueve de Espadas

Realizar un acto que tenga un significado de arrepentimiento, por lo que creemos haber hecho mal con consecuencias reprobables para uno o para terceros, tiene un gran valor si lo hacemos de corazón por haber afectado a otros. Algo distinto es vivir con este pensamiento y que a la larga sea como algo indeseable que obstaculiza nuestra vida y nos entorpece avanzar. Puede haber llegado el momento de perdonarte y aunque “perdonar no borra el pasado, pero sí libera de la carga del mismo”.

Escorpio

Nueve de Bastos

En una sociedad tan convulsionada como en la que vivimos, que en cada paso que damos nos encontramos con amenazas, tan diversas y variadas y por todos conocidas, se ha hecho un hábito, en algunos, andar a la defensiva, lo que puede ser legítimo, excepto si esto se convierte en obsesivo. Si moderáramos esta actitud la energía que malgastamos podría servirnos para cosas más concretas y tangibles, que obedezcan a una acción, “la acción no debe ser una reacción, si no una creación”.

Sagitario

Tres de Bastos

Siempre será un buen momento proyectarse al futuro, según los intereses de cada cual, no significa asumir una acción de inmediato, solamente bastaría con planificar cómo y en qué condiciones nos gustaría encontrarnos en un tiempo más. Este es un instante propicio para este fin y no está demás dedicar algo de tiempo para tal efecto. Alguien dijo “procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado”.

Capricornio

Tres de Espadas

En este largo período crítico que estamos viviendo, razones para estar tristes y preocupados son tantas como personas las experimentan. Estamos en un tiempo complejo y, hasta cierto punto, desconocido, en que cada cual ha debido improvisar sus resguardos, con mayor o menor resultado. Sin embargo, y a pesar de la adversidad, la vida sigue, siguen los proyectos, las ambiciones, las obligaciones, los deberes, y no podría ser de otra manera. Hay un deber ineludible, sobrevivir.

Acuario

La Torre

Experimentar una gran caída, en que prácticamente nada queda de lo construido, es una buena manera, aunque trágica, y quizás inesperada, de construir lo nuevo, partiendo de cero. Verlo así no es una visión que provenga de un exceso de optimismo, si no más bien de aceptar la cruda realidad, tal y como es. “A menudo la calamidad se vuelve a nuestro favor y las grandes ruinas dan paso a mayores glorias”.

Piscis

La Rueda de la Fortuna

La vida está llena de vaivenes, de cambios inexplicables, en uno u otro sentido, en ellos no participa nuestra voluntad a través de decidir una acción, con el fin de conseguir cierta reacción. Por el contrario, la reacción es posterior al suceso, y en él no contamos. En estos días acontecerán situaciones favorables que servirán de estímulo o al ánimo o al desaliento que a veces experimentas. Por último, alguien escribió “todo cambia; nada es”.