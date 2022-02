Horóscopo de hoy: sábado 5 de febrero para cada signo del zodiaco

Aries

Es un día maravilloso para hacer planes e irte de paseo con tu familia. Tienes que ser delicada a la hora de hablarles sobre tus problemas. Ellos te van a apoyar en lo que decidas. En el amor, por ahora los planes en pareja están detenidos hasta que puedan solucionar los problemas financieros. Tranquila que esto va a pasar.

Tauro

Tienes que dejar de quejarte por todo lo que sucede. Debes sentarte y reflexionar para que no te quedes estancada. Es solo una mala racha. En el amor, necesitas propiciar una conversación con esa persona con la que estas saliendo para definir qué quiere contigo. Te sentirás muy bien gracias a tu vitalidad.

Géminis

Tienes que aprovechar este momento para planificarte para esa reunión en la que presentarás una propuesta de negocio. Tu carisma y tu inteligencia harán que consigas respuestas positivas. En el amor, tu pareja te tiene ahogada con las discusiones. Ya no lo permitas más. Pon los puntos claros para que esta relación fluya.

Cáncer

Conseguirás todo el apoyo que necesitas para arrancar un proyecto. Se te presentarán retos importantes y tienes que prepararte para afrontarlos. En el amor, por fin podrás disfrutar de una cierta paz y tranquilidad, habrá estabilidad. Tu salud y tu estado de ánimo van de la mano, así que sonríe.

Leo

Estas pasando por un momento muy positivo en el plano profesional que te tiene satisfecha, pero los retos cada vez son mayores y no debes desmayar para lograr lo que quieres. En el amor, hoy es un día de celebración, así que sal a la calle, reúnete con las amigas y celebra porque la vida te sonríe.

Virgo

Entraste en una etapa de desesperación porque las decisiones que tomaste no fueron las más acertadas. Esas cosas pasan, lo importante es pasar la página y continuar. En el amor, sentirás todo el apoyo de tu pareja y de toda la familia. Así que tranquila que no te van a dejar sola. Vienen cambios prontos que serán favorables.

Libra

Debes estar alerta ante situaciones que se están presentando en el plano laboral. Tienes que ser inteligente e intuitiva para poder resolver y avanzar hacia la meta propuesta. En el amor, no te dejes llevar por los problemas emocionales, sigue adelante con lo tuyo. Estás intentando hacer demasiadas cosas a la vez y no puedes, cálmate.

Escorpio

Tu trabajo va muy bien, tanto que tu economía ha mejorado del cielo a la tierra, pero debes tener cuidado de no gastar en exceso. Recuerda siempre ahorrar para el futuro. En el amor, tomate con calma las cosas. En las parejas siempre hay diferencias, lo importante es que en la convivencia las sepan resolver.

Sagitario

Relájate, hay días buenos y otros no. Lo importante es tener en cuenta que cuando se reconocen errores y se cambia de actitud los problemas se resuelven y las cosas fluyen. En el amor, necesitas dejar la rutina. Acepta esa invitación a salir y a disfrutar de la vida. El cuerpo y la mente te lo agradecerán.

Capricornio

Tu economía va creciendo porque le has puesto todo el empeño al negocio. Es importante seguir el ritmo para que puedas cumplir la meta que te has propuesto para avanzar. En el amor, un grupo de amigos te dará una linda sorpresa pero cuidado con el encuentro de un amor del pasado. Un paso atrás y las cosas no saldrán bien.

Acuario

Hay muchas tensiones y discusiones en el trabajo que pueden solucionar en una reunión para definir cuál es la mejor estrategia para afrontar las diferencias. En el amor, aprovecha que hoy es un día de celebración. Maquíllate, ponte tu mejor vestido, tacones y a disfrutar con los amigos que la vida es una sola.

Piscis

Vives en un constante desafío y vas de reto en reto para que tus finanzas crezcan, pero eso te está generando estrés que a la larga terminará afectando tu salud. En el amor, te planteas una conversación seria con la familia por los conflictos que se han generado con tu pareja, propíciala porque es necesario dejar claro que lo que sucede entre dos, los terceros están de más.