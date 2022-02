“El Estafador de Tinder”, la historia de las mentiras de Shimon Hayut

Se trata de una nueva película documental de Netflix llamada “El Estafador de Tinder”. Esta cinta relata el caso de tres mujeres llamadas: Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjöholm y Ayleen Charlotte, que fueron estafadas por Shimon Hayut, un hombre israelí de 31 años que se hacía llamar: “Simon Leviev” en Tinder. Asimismo, Hayut decía ser “el príncipe de los diamantes” pues engañaba a sus víctimas diciendo que era descendiente de Lev Leviev, un magnate ruso-israelí considerado como “el rey de los diamantes”.

La película ya está disponible en Netflix y de acuerdo con el tráiler, las tres mujeres estafadas por Hayut cuentan cómo las fue envolviendo. Algo sorprendente es que las tres comentan que “sintieron una conexión especial con Simon de forma inmediata”. Una de ellas contó que en su primera cita de Tinder, el hombre la llevó a pasear en su “jet privado” y después a una “hotel de cinco estrellas”. Asimismo, una de las tres jóvenes dijo haber tenido relaciones sexuales con Hayut.

Una vida llena de mentiras y estafas

El modo de operación de “Simon Leviev” era sorprender desde la primera cita a sus conquistas y llenarlas de lujos. No obstante, al poco tiempo Leviev les llamaba de noche y le mandaba múltiples mensajes de texto para decirles “que estaba siendo amenazado por unas personas”. La única manera de librarse de esa amenaza mortal era pagando una gran suma de dinero y “Simon” recurría a sus conquistas para que le prestaran dinero.

En la misma línea, las mujeres se sentían con la necesidad de ayudar a su pareja que “estaba en peligro” e incluso mencionan en una parte del tráiler que “la vida de Simon dependía de ellas”. Después de que las mujeres le depositaban cifras de dinero desde veinte, treinta mil y hasta ciento cuarenta mil dólares y al recibir el dinero, Shimon Hayut desaparecía sin dejar rastro. Como dato, este documental está dirigido por Felicity Morris, la productora que también realizó la producción: “No te metas con los gatos: Un asesino en Internet”.

Finalmente, Shimon Hayut es originario de Bnei Brak, una ciudad de Israel, situada la parte sur de Tel Aviv. A sus 20 años huyó de Israel, esto fue en 2011 por haber realizado delitos de fraude y por ello llegó a Finlandia, lugar en donde inició con sus estafas de Tinder. En 2015, Hayut fue condenado a 2 años de prisión y fue extraditado a Israel. Sin embargo, en 2017 regresó a Europa para seguir con sus engaños por medio de la aplicación de citas y conforme con The Times of Israel, Hayut estafó con alrededor de 10 millones de dólares a sus víctimas en Europa de 2017 a 2019. Actualmente, Shimon es un hombre libre y no ha sido acusado por los delitos que se le señalan en el documental, por lo cual sus víctimas buscan justicia.