‘Lo excepcional’, ‘lo bueno’ y ‘lo no tan bueno’ del plegable OPPO Find N

Con la cantidad de gangas de móviles, es difícil resistir la tentación de actualizar el terminal con relativa frecuencia y es que cada vez más fabricantes deciden seguir la tendencia de lanzar smartphones novedosos y con última tecnología, a precios competitivos.

Más allá de pantallas más grandes en cuerpos más pequeños, la generación actual de smartphones ofrece cosas nuevas como mejorías en sus cámaras o como OPPO, que decidió apostar por un teléfono que se dobla.

Justamente, los celulares plegables irrumpieron el mercado hace unos años y los productos disponibles, a pesar de ser fascinantes, eran más prototipo que un producto que uno pudiera recomendar abiertamente a cualquiera. El OPPO Find N viene a cambiar esto.

La propuesta con este equipo está más robusta, como resultado de cuatro años de investigación y desarrollo y seis generaciones de prototipos, este dispositivo aporta un nuevo enfoque al factor de forma plegable y ofrece una experiencia de usuario renovada tanto para las personas que han utilizado dispositivos plegables en el pasado, como para usuarios nuevos de este tipo de dispositivos. Nos dimos a la tarea de probarlo y acá les compartimos nuestras impresiones.

‘Lo excepcional’

En este apartado no podría hablarse de otra cosa que no fuera su pantalla, el smartphone viene con una interna que alcanza las 7,1 pulgadas, mientras que su pantalla secundaria llega a las 5,49 pulgadas. Lo que quiere decir que se convierte en la alternativa más compacta de equipos plegables.

La unidad que hemos probado, presenta una superficie en color negro con un tacto muy suave y agradable, y aquí es importante destacar que el material utilizado no se ensucia en ningún momento, no deja huellas tampoco, lo que podría convertirlo en una de las traseras más limpias si de celulares hablamos.

Sobre el pliegue es más que sobresaliente la evaluación, es prácticamente invisible, tanto de forma visual, como de forma táctil y lo que más llama la atención es poder mirar el panel con distintos ángulos de visión, o deslizar el dedo a través de la pantalla, y no encontrar ninguna arruga. En este mismo aspecto hay que decir que tiene una bisagra que han llamado ‘Flexion’. Según la compañía, está formada por 136 componentes y tiene una precisión de 0′1 milímetros.

No menos importante es su rendimiento, gracias al Snapdragon 888 de Qualcomm, uno de los procesadores más utilizados en los últimos años, muestran que las funciones fluyen a toda máquina, con fluidez y potencia, incluso cuando se utiliza en multitarea.

‘Lo bueno’

Hay que comenzar mencionando el modo FlexForm, o “modo portátil” con el que viene el dispositivo, que consiste en doblar el teléfono 90 grados para poder apoyarlo en una superficie y aprovecharlo para hacer fotos, videos o para una videollamada.

Si hay algo de lo que me puedo quejar es que al tener dos pantallas con esta tasa de refresco (su frecuencia de actualización es de 60 Hz), la batería se va algo más rápido, sin embargo hay que destacar que la carga es rápida y no alcancé a tener una jornada donde no alcanzara.

Otro punto bueno es el apartado de cámaras que viene distribuida de la siguiente manera:

-Cámara principal Sony IMX766 de 50 megapíxeles con lente con apertura f/1.8.

-Gran angular de 16 megapíxeles con lente con apertura f/2.2 y campo de visión de 123 grados y por último.

-Teleobjetivo de 13 megapíxeles, con zoom optico de dos aumentos.

-Cámaras selfie: las dos cámaras internas, cuentan cada una con un sensor Sony IMX766 de 32MP con lente con apertura f/2.4.

En las pruebas del teléfono, las fotografías presentan una buena calidad acorde con los sensores, la cámara principal hace un buen trabajo y ofrece unas buenas imágenes con gran nivel de detalle en condiciones de buena luz.

‘Lo no tan bueno’

Aquí se debe mencionar sus 275 gramos de peso, lo que hace que el agarre cuando está plegado no sea el más cómodo, pero abierto, la situación cambia y da una excelente sensación de agarre con las dos manos. Por otro lado es que al parecer será un modelo exclusivo para su venta en el país asiático.

La Cifra

Podrá comprarse en China por un costo aproximado equivalente de USD $1.200 en su versión más básica.

Ficha Técnica

Pantalla exterior: panel AMOLED con protección Gorilla Glass Victus, refresco de 60 Hz.

Resolución: 1.972 x 988 píxeles | 5,49″ , brillo máximo de 1.000 nits.

Pantalla interior: panel AMOLED LTPO, refresco de 1 a 120 Hz, resolución de 1.920 x 1.792 píxeles | 7,1″ | 370 ppp, brillo máximo de 1.000 nits.

Procesador: snapdragon 888.

Memoria RAM 8 o 12 GB LPDDR5

Almacenamiento: 256 o 512 GB UFS 3.1

Batería: 4.500 mAh, carga de 33 W.