Emotivo video: perro se reencuentra con su familia tras seis años perdido

Un emotivo video se volvió viral durante los últimos días, luego que un perro se volviera a reunir con sus dueños tras seis años perdidos.

Según informa el portal 20 Minutos, el registro fue compartido por una mujer identificada como Pepa Tenorio en Instagram, quien en la carretera se encontró con un can llamado Dico mientras iba en automóvil.

En el video, señaló que “como tengo lector de microchips en el coche, se lo he pasado y tiene”.

Tras esto, detalló que “la veterinaria lo ha comprobado y el perro aparece como perdido desde el 2015″.

“El dueño se ha puesto en contacto conmigo al momento, llorando. Llevan 7 años buscándolo”, indicó.

En ese sentido, manifestó que “era de su padre que, por desgracia, falleció, y el hombre murió buscando a su perro”.

En el registro, en donde la mujer se ve emocionada en su automóvil, afirmó que “estoy superemocionada porque vamos ahora mismo a entregárselo. De verdad, por cosas así, ponerle los chips a los perros”.

Posteriormente, muestra el registro del emotivo reencuentro de Dico con su familia.

“La importancia del microchip. Por favor, siempre que veáis un animal en la calle no paséis de largo, no sabemos su pasado, no sabemos si detrás hay una historia y una familia que lo buscan , y si no la hay, seguro se puede encontrar algo para ayudarle. El egoísmo humano nos hace no querer complicarnos la vida y mirar siempre hacia otro lado...Yo hoy feliz”, expresó Tenorio en la publicación.

Revisa el registro