Joven desempleado cobra por formarse en centros de pruebas COVID

La pandemia del coronavirus transformó la vida de miles, quizá millones, de personas.

Una gran cantidad de individuos alrededor del orbe vieron como su vida cambiaba, al quedarse sin trabajo, recibir un sueldo más bajo, además de sufrir las consecuencias de la crisis y la inflación.

Aunque con la llegada de las vacunas se ha tratado de transitar a una normalidad, lo cierto es que se cuentan por miles las personas que no tienen trabajo.

De esta forma, con la firme idea de ganarse el pan diario, un joven argentino ideó un nuevo “trabajo”, en plena pandemia del coronavirus.

Se trata de Sebastián Pujador, un chico de 29 años que se dedicaba a la albañilería hasta que se quedó sin empleo cuando el COVID-19 se encontraba en uno de sus puntos más altos.

En entrevista para el medio local Diario de Cuyo, indicó que se ofrece para formarse en centros de pruebas de coronavirus, a cambio de 800 pesos argentinos, unos 7.6 dólares, por cada paciente.

Aseguró que comenzó a realizar esta acción cuando se quedó sin trabajo y, aunque no es mucho efectivo lo que ingresa, es suficiente para mantenerse día a día.

Haciendo memoria, recordó que cuando su tío comenzó a tender problemas de coronavirus, entre bromas, indicó que podría cobrar a las personas para hacer fila. De esta manera, él sufriría las inclemencias del tiempo y el aburrimiento, a cambio de algunos pesos.

Además, relató que la forma de contratación es a través de plataformas como Facebook o Twitter, aunque algunas veces puede ser de voz en voz por recomendación de otras personas y que “me llaman a través de otros clientes”.

“Los días de mucho calor se hizo difícil hacer la fila, pero antes que no tener trabajo prefiero aguantar. Esos días, me llevaba agua fresca o compraba una gaseosa y hacía la fila. Peor es no tener nada”, dijo.