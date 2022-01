¡Ay, caramba! Así son las zapatillas Nike SB Dunk Low inspiradas en Bart Simpson

Es y no es, usted me entiende. Nike lanzará este año unas SB Dunk Low inspiradas en Bart Simpson, aunque en la parte externa no cuenten con detalles de la popular serie.

Este lunes, la empresa del swoosh dio a conocer su modelo, que tiene colores evocativos del pequeño travieso de la familia. Como recuerda Hypebeast, ya en 2003 lanzaron unos en honor a Homero y, en 2007, otros homenajeando a Marge.

Nike SB Dunk Low Bart Simpson

Lo curioso es que, recientemente, Adidas ha estado produciendo material oficial sobre la serie. La última colaboración, en noviembre pasado, fue basada en el gato Snowball. Anteriormente lo hizo, durante mucho tiempo, Vans.

No se confirma la fecha oficial de lanzamiento, pero se espera que sea en los próximos meses por un precio de 100 dólares.

Las características de las Nike SB Dunk Low Bart Simpson

Estas zapatillas se amoldan a la perfección en el estilo de Bart. La división SB de Nike apunta a desarrollar modelos para skateboarding, el deporte favorito del pequeño con cabeza de cepillo.

Nike SB Dunk Low Bart Simpson

En cuando a los colores, utiliza el azul por la piel de los personajes; el llamado “rojo habanero” por la camiseta de Bart, y el azul por sus pantaloncillos. El swoosh y la antesuela son blancas, mientras que los cordones también son rojos.

La lengüeta es amarilla, con una etiqueta de Nike SB en rojo con letras y símbolo blancos.

En la parte del talón se ubica el nombre de Nike en blanco.

Nike SB Dunk Low Bart Simpson

Lo que no detallaron las primeras imágenes de las zapatillas fueron las plantillas, ¿es posible que allí se encuentre la referencia específica a Los Simpson? No lo sabemos.

Una de las series más exitosas de todos los tiempos

Creada por Matt Groening en 1989, Los Simpson ya cuentan con 33 temporadas, un total de 717 episodios. Muestra la historia de una irreverente familia de Springfield, conformada por los padres Homero y Marge, y los hijos Bart, Lisa y Maggie.

Esta exitosa producción, icono de la cultura pop, ha ganado varios premios, incluyendo 33 Emmy. La revista Time la catalogó como la mejor serie del siglo XX.