Niño pone uñas acrílicas para ayudar en las cirugías de su hermanito y se hace viral

Gabriel Aarón Quimbar se ha convertido en el ángel de la guarda de su pequeño hermano Bryan, de 4 años, quien necesita una cirugía testicular (que sus padres no puede solventar); por ello, el niño de 9 años trabaja poniendo uñas acrílicas para poder costearla y se ha vuelto viral por su habilidad.

Desde los 8 años comenzó la inquietud de Gabriel Aarón por aprender a colocar uñas de acrílico, gracias a que su madre, Blanca Guzmán, tiene un negocio ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas (México) y quien le ha enseñado este arte.





— "Tengo 10 años y me llamó mucho la atención cuando veía a mi mamá trabajando, siempre me gustó y le pedí a ella que me diera la oportunidad para practicar y así fui avanzando y me gusta mucho aplicar uñas", escribió en su muro de Facebook.