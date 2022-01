Recluso se convierte en youtuber para documentar lo que ocurre al interior de una prisión

En las aplicaciones y redes sociales se encuentran historias y personajes llenos de contrastes, algunos pasan desapercibidos, mientras otros se vuelven virales por sus contenidos. Tal es el caso de Rafael Martínez, un recluso mexicano que cumple sentencia en Estados Unidos y atrae la atención con sus historias desde el interior de una prisión.

Lo que más sorprende del creador de contenidos es la posibilidad de tener un teléfono móvil y pueda subir sus mensajes a redes sociales. Con el nombre de usuario @elmunecoferoz, cuenta con más de 265 mil seguidores en TikTok, donde comparte videos de cómo se vive dentro del penal; también, tiene su propio canal de YouTube, “El muñeco feroz”, con 172 mil suscriptores.

Sentencia en cárcel estadounidense

Poco se conoce de la causa por la que Rafael Martínez cumple una sentencia, pero él lo ha señalado: " estoy en la cárcel por cometer un delito y no seguir los consejos que me daban. Hago videos desde el interior de la prisión para mostrar la realidad que se vive diariamente, con el objetivo de que tomen las mejores decisiones a tiempo para que no terminen en un lugar como éste”.

El recluso de origen mexicano, de 30 años, lleva tres años y nueve meses en la cárcel, y saldrá en 15 meses.

“Estos videos sirven para la gente y recapaciten para no pasar por lo que yo vivo, para que no la rieguen”. — Rafael Martínez

Encierro y reflexión

El reo inmigrante encarcelado en Estados Unidos, documenta su día a día en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube para mostrar cómo es que se vive un día dentro de prisión.

El youtuber ya recibió su placa de 100 mil suscriptores en la cárcel, y en cada uno de sus videos envía un mensaje para tratar de hacer reflexionar a las personas, de no cometer delitos porque en ocasiones toca aprender a ‘la mala’, tal como lo pasa él.

