Mujer da a luz en pleno autobús y le pide disculpas a los pasajeros: ellos respondieron con aplausos

Mulher dá à luz em ônibus no Rio e se desculpa com passageiros



➡ Uma mulher deu à luz um bebê em um ônibus da linha 867, em Campo Grande, zona oeste do Rio, na noite de ontem. Sozinha, a gestante precisou contar com a ajuda de passageiros para realizar o parto de um menino. pic.twitter.com/tLYP2bX3ei