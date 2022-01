Hombre dona riñón a su suegra, su novia lo dejó y al mes se casó con otro

Un profesor mexicano se volvió viral tras asegurar que le donó un riñón a su suegra y que el poco tiempo su novia lo dejó.

Según consigna el diario azteca Milenio, Uziel Martínez es un docente de Baja California que dio a conocer la historia a través de TikTok.

“Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes...”, escribió el hombre en la publicación

Respondió a usuarios

Posteriormente, el hombre subió nuevos videos a TikTok, en donde respondió algunos comentarios recibidos.

“Quite esa cara compa, ella perdió un gran compañero... siga adelante va a encontrar a la mujer perfecta que lo valore”, le escribió un usuario.

“De hecho yo estoy bien, estoy bien emocionalmente, creo que ella también. No tengo nada en contra de ella, estamos en buenos términos; no somos amigos, pero tampoco nos odiamos, yo sólo lo hice por TikTok no creí que se fuera a salir esto de control”, respondió.

Mientras que otro usuario le señaló “no lo vuelvas a hacer, vale?”. Ante esto, el profesor respondió entre risas.

“Nada más tenemos dos riñones y si ya di uno nada más me queda otro para mí, así que... no se puede lo siento”, concluyó.