“Mi verdadero amor”: mujer sorprende al casarse con el color rosado

Una mujer se convirtió en la primera persona en el mundo en casarse con un color.

Kitten Kay Sera, de 58 años, se casó con el color rosado en una boda celebrada en Las Vegas en Estados Unidos.

Según informó FOX 5, la mujer decidió casarse con dicho color luego de un comentario que recibió de un niño, luego que la viera a ella vestida completamente de rosado.

“Un niño me dijo en una patineta, me dijo, ‘Wow, te encanta el rosa, ¿verdad?’ Le dije, ‘sí, me encanta tanto’, y él dijo, ‘te encanta tanto, ¿por qué no te casas con él?’. Pensé, ‘¡este chico está en algo!’, relató.

Ante esto, decidió el 1 de enero de este año casarse con dicho color, en una ceremonia en Las Vegas, en donde sostuvo en sus manos una muestra gigante de tonos rosas.

“Tengo mi relación con el color rosa durante 40 años”, reveló la mujer, quien desde la década del ‘80 que usa solamente prendas y artículos rosados.

Sera subió imágenes de la boda en su cuenta de Instagram, en donde afirmó que fue “¡El mejor día! ¡Me casé con mi verdadero amor, el rosa!”.

