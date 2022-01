México: padre del primer bebé de 2022 se enteró de su nacimiento más de dos horas después

El primer bebé mexicano nacido en 2022, Joshua Nathanael Granados, llegó al mundo en el Hospital General Regional de Iztapalapa de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México en el primer minuto del pasado 1 de enero.

La información se divulgó de inmediato. No obstante, el papá del niño, Ernesto Granados, no supo del alumbramiento de su hijo sino hasta más de dos horas y media después de acontecido.

Así lo reveló Granados al periódico Milenio durante una visita a un hospital junto a su esposa, Jacqueline, para practicar la prueba de tamiz neonatal a su pequeño.

“Supimos que había nacido un bebé con 3 kilos 400 y 49 centímetros de talla, fue algo que salió de una señora que preguntó a medios de comunicación que vinieron, fue lo que le dijeron, y que era niño”, comenzó a relatar el orgulloso papá, quien ese día aguardaba en la sala de espera.

“Nunca me imaginé que era él, que había nacido a esa hora y a mí me salieron a informar a las 2:37 de la mañana que había nacido a esa hora, y pues bien emocionado, y hasta ahorita no me la creo”, expresó el hombre que se dedica a la venta de tamales.

Por su parte, la mamá de 23 años de edad compartió emocionada algunos detalles de la labor de parto natural que inició la mañana del 31 de diciembre.

“Llegué a las 11:30 de la mañana, estaba tranquila no sentía mucho dolor y así estuve en el transcurso del día, yo dije hasta mañana yo creo (nace)”, contó.

“Como a las 10 ya empezaba el dolor un poco más fuerte, pero pensé a lo mejor apenas empieza (a dilatar), mi sorpresa fue que a las 12 nació”, recordó.

“Fue una alegría para todos”

El equipo médico que atendió el nacimiento en Nochevieja también experimentó una gran expectativa pues, en las más de tres décadas del nosocomio, “nunca había ocurrido un caso así”.

“Fue nuestro primer caso”, aseveró al medio antes citado el director del Hospital General Regional de Iztapalapa, el doctor Pedro Cordero.

“La ilusión de que tuviéramos al primer ciudadano la veíamos remota, aunque teníamos 8 pacientes, a las 8:45 nos quedaban cuatro”, explicó el galeno, quien se mantuvo siempre en contacto con los médicos.

Cuando faltaban 21 minutos para las 12:00 a. m, Jacqueline era la única paciente en trabajo de parto. “A las 12 en punto, cómo ya no cortamos comunicación, les digo ya están dando las campanadas…”.

“Está coronando, doctor’, gritan y ya me dicen ‘paciente masculino de 3 kilos 400, 49 centímetros de talla y Apgar de 9.9′, perfecto, muy perfecto el bebé”, rememoró que le dijeron.

Asimismo, manifestó: “Fue una alegría para todos, imagínense que llegue un bebé y que sea el primer ciudadano de la Ciudad de México, es emocionante, es motivante, es muy buen augurio”.

Por otro lado, los padres del niño también develaron el significado detrás del nombre que eligieron para él, quien representa una enorme alegría en sus vidas tras padecer la covid-19 en 2021.

“Le pusimos Joshua Nathanael, significa que es regalo de Dios, para nosotros es nuestro significado, un regalo muy grande, puesto como nos vimos el año pasado”, concluyó Granados.