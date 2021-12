Horóscopo 2022: predicciones para cada signo del zodiaco

Descubre qué te deparan los astros en el horóscopo 2022 para cada signo del zodiaco.

ARIES

Estarán fuertes de carácter, determinados, firmes, sensibles, muy pendientes de su familia y con poca tolerancia emocional: “Si no me funciona, me separo”.

Los verán un poco soberbios, aprovechando todas las oportunidades para viajar y moverse. Muchos Aries tomarán nuevas oportunidades, estarán creativos, pero excedidos a veces en carácter. Hay una gran capacidad artística que los puede llevar a desarrollarse en otros ámbitos.

En lo amoroso, vivan intensamente, disfruten y no se compliquen la vida. Lograrán metas. En el área económica, si deben resolver un problema, se apretarán más el cinturón.

TAURO

Los Tauro tendrán reacciones rápidas el próximo año. Se muestra como un signo pausado, pero, si viene una oportunidad, la aprovecharán. Serán súper austeros y cuidarán de su familia.

Se ven controladores, tremendamente estructurados, planificarán mucho. De repente, se pueden sentir depresivos, agobiados, de pésimo carácter, con tendencia a irse hacia adentro o a amurrarse. En el amor, estarán un poco cerrados a la pareja y querrán tomar las decisiones.

Si siguen así, tendrán más conflictos que estabilidad. Económicamente, aparecerán oportunidades que deben tomar.

GÉMINIS

Van a estar un poco pegados al pasado. ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? Tendrán un poco de miedo, pensarán mucho sobre qué hacer, les va a costar tomar decisiones. Vienen cambios positivos, cambios de vida, de residencia, surgirán oportunidades fuera del país o de realizar otra actividad.

Sentirán pocas ganas de trabajar, querrán descansar más. Se mostrarán fuertes de carácter cuando se necesite, pero querrán permanecer sentados hasta que todo se solucione. En el plano económico, cuestionarán si la oportunidad es buena o mala.

CÁNCER

Todo va a resultar bien, siempre y cuando se tomen la vida con calma y paciencia. Saldrán adelante, pero lentamente. Saben que necesitan una relación de pareja, ser felices, no quieren sufrir. Tómense la vida con la mayor paciencia posible, cuiden mucho su salud.

Se pueden levantar con éxito, tienen la inteligencia y capacidad. La familia y el amor es lo más importante en su vida. En la esfera afectiva, querrán mantener relaciones, pero solucionando temas. Si están solos, la tendencia será retomar el pasado. En el aspecto económico, triunfarán sobre los problemas. Enfóquense en el presente.

LEO

Se enterarán de cosas, se decepcionarán, pero utilizarán esa información para tomar decisiones importantes. En lo laboral, surgen documentos favorables, contratos, trabajo estable, buenas expectativas y suerte en algunos momentos. Estarán muy protectores con la pareja y los hijos.

A mitad del año, existe la posibilidad de un cambio importante, como irse fuera del país o planificar un viaje. El 2022 removerá a los Leo y los hará pensar en que deben tomar decisiones. Se ve fe, confianza, estructura, viajes, traslados, avances. Emocionalmente, tendrán conflictos con otros. Serán selectivos y se quedarán con pocas personas a su alrededor.

VIRGO

Triunfarán sobre la adversidad. Virgo viene pasando momentos difíciles, pero este año sale muy airoso de todos los problemas. Es un año de cambios, de transformación. Todo va a resultar. Se darán cuenta que las oportunidades pueden llegar sin problema, volver a enamorarse.

No deben botar lo que tienen, sino que ser austeros y organizados. En el plano amoroso, se mostrarán desconfiados hasta que no estén lo suficientemente seguros de su elección. Económicamente, están saliendo adelante. Personalmente, se paran, se levantan, surgen.

LIBRA

Es un buen año para personas que tienen negocios o que pretenden comenzar emprendimientos. Disfrutarán de mucha vida social. Emocionalmente, se sentirán cansados, agotados. Aparecen viajes, traslados, reencuentros, probabilidad de comprar cosas que queden como herencia.

Se verán llenos de amigos, de buenas personas a su alrededor. En el fondo, analizarán qué decisiones tomar. El destino traerá buenas oportunidades, saldrán adelante. En aspecto amoroso, tomarán decisiones y no habrá vuelta atrás. Lograrán metas, se enamorarán o casarán. ¿Economía? Parcharán, solucionarán, organizarán.

ESCORPIO

Todos los van a ir a buscar para solucionar, arreglar, pagar. Siempre les toca resolver problemas, pero este año pensarán “que cada uno arregle sus temas”. Se presentan oportunidades para surgir. Podrán obtener un cargo, más dinero, más oportunidades. Harta pega. Si quieren tener hijos, lo lograrán. Tengan tranquilidad, relájense, equilíbrense.

Se verán afectados de rebote por agentes externos, entonces se pueden sentir emocionalmente afectados. Esa situación genera fuerza, determinación y ayuda a planificar correctamente. En lo económico, se reestructuran, regeneran, salen adelante. En el ámbito personal, se abren puertas para que cambien su vida radicalmente. Todo cambio se ve favorecido.

SAGITARIO

Muchos cambios. Se termina un ciclo y comienza otro. Deciden hacer una transformación de vida, que traerá cambios y los vivirán sí o sí: separaciones, distanciamientos, necesitarán más dinero, se cambiarán estructuras. Quieren ser felices, disfrutar. Van a asumir responsabilidades, tendrán buenos amigos y vivirán el día a día. “Todo lo que venga tiene que ser bueno, porque me estoy organizando para que mi vida sea buena”, decretarán.

En la esfera amorosa, se ve éxito, triunfo, tranquilidad, relajo. Encontrarán buenas oportunidades económicas. Internamente, se harán una autovaloración increíble, así que estarán con un gran ego.

CAPRICORNIO

Estarán sensibles, tendrán que hacer muchos sacrificios, esfuerzos, entregarse. Existe una sensación de que hay que enfocarse para que les vaya bien. Emocionalmente, se verán un poco agobiados, cansados. Privilegiarán las relaciones de pareja, avanzarán con calma de manera paulatina. Surgirán, viajarán, se trasladarán.

Están favorecidos todos los cambios que los alejan de complicaciones o agobios. Frialdad para manejar la cabeza. En términos de amor, habrá luz, esperanza, éxito y triunfo. En lo económico, aprovechen lo que tienen, ganarán más dinero. Guarden un poco y disfruten el resto. El consejo para este año: aprender a controlar la ira.

ACUARIO

Querrán llegar a acuerdos, conversar. Se ve puro afecto, pura buena onda este 2022. Estarán desordenados, quieren una cosa y después otra. Todo les afectará mucho. Se transformarán en verdaderos niños inseguros, pero con muchas ganas de hablar, de compartir.

Quieren viajar, estudiar, desarrollarse. Tendrán una gran capacidad para ayudar a otros, porque son los más humanitarios de todo el zodiaco. En el plano amoroso, todavía no encuentran a su pareja, pero solos no van a estar. Se enamorarán en cada esquina.

Tendencia a tener pareja o amantes, por lo que deben tomar con calma las decisiones afectivas. En el ámbito económico, se ven buenos proyectos.

PISCIS

No atenderán mucho a lo que pasa alrededor. Piscis es muy especial: pregunta, pero toma las decisiones que tiene que tomar, aunque les hagan miles de recomendaciones. Se pondrán a pensar si su vida es como desean o no.

No quieren que nadie los dañe o cause un conflicto. Serán objetivos, prácticos y perceptivos. A pesar de todas las dificultades, no van a caer, mantendrán el equilibrio. “No tengo ganas de luchar, quiero que luchen por mí. No quiero insistir”, pensarán. En el ámbito de lo amoroso, todo lo que quieran va a pasar. A veces gastan más de la cuenta, así que tengan cuidado.