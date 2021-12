Horóscopo de hoy: jueves 30 de diciembre para cada signo del zodiaco

Aries

Tu temperamento fuerte te traes problemas con las relaciones en tu trabajo. Aplaca el carácter porque te puede costar el empleo. En el amor, tus inseguridades están afectando tu relación de pareja, así que cambia de actitud y sé más amable y generosa.

Tauro

Tus superiores valoran todo el esfuerzo y logras un ingreso extra que te ayudará en estos días de muchos gastos. Aprovecha. En el amor, sube tu autoestima porque vienes pasando momentos difíciles con tu pareja y tu desanimo lo que va a provocar es una ruptura. Así que cambia el ánimo.

Géminis

Estas tratando de resolver un asunto que ha puesto de cabeza a toda la empresa. Vas a salir con éxito de ese problema, pero calma y cordura para que lo logres. En el amor, no le des más vueltas a esa persona que desde hace tiempo te está pidiendo que salgas con él. Date la oportunidad que te puedes sorprender.

Cáncer

Ya culminas un proyecto al cual le dedicaste todo tu tiempo, ya es momento de disfrutar de las ganancias y de ese descanso que tanto te mereces. Los reconocimientos vendrán después. En el amor, debes dedicarte a ti por unos días, acepta invitaciones, sal con tus amigos, diviértete. Te vendrá muy bien.

Leo

Te liberas de tanto trabajo, ya culminaste con éxito ese negocio que tanto dolores de cabeza te trajo. Es momento de disfrutar de un merecido descanso. En el amor, estas planeando un encuentro con alguien que te gusta, no te detengas porque vas a lograr que esa persona definitivamente se fije en ti.

Virgo

Recibirás ese reconocimiento por parte de tus superiores por el trabajo que tanto esperabas. Trabajaste mucho por este logro y ahora vienen tiempos de disfrutar en familia. En el amor, no permitas que otros arruinen tu relación. Saca los terceros de tu vida y sigue adelante con tus proyectos con ese hombre que tanto quieres.

Libra

Llegó la pausa que tanto esperabas en tu trabajo. Puedes descansar, compartir con la familia después de tanto esfuerzo para sacar adelante los proyectos. En el amor, no te dejes llevar por el mal humor que tiene tu pareja. Busca el momento de conversar y resolver eso que los tiene alejados.

Escorpio

Los negocios marchan bien y ya es hora de darle un respiro a tu vida y disfrutar de estos días de descanso para entrar con fuerzas el próximo año. En el amor, la familia te espera para compartir y conocer esa persona que te tiene latiendo el corazón y en las nubes.

Sagitario

Estás satisfecha con los resultados del trabajo en equipo para salir adelante con ese problema que no dejaba avanzar el proyecto. Todo salió bien, así que es momento de tomarse el descanso y disfrutar. En el amor, sal, diviértete, busca a tus amigos, no dejes que una relación tóxica dañe tus momentos de alegría. Deja atrás a esa persona que no te conviene.

Capricornio

Debes estar tranquila porque vas a resolver todos tus asuntos laborales para irte de viaje y tener esas vacaciones que tanto soñaste. En el amor, prepárate porque tu pareja te tiene una sorpresa muy linda que puede significar un futuro muy prometedor.

Acuario

Ya culminaste esa etapa laboral que te cargaba estresada y angustiada porque todo fue muy lento. Ya es hora de un buen descanso y de sentirte satisfecha por el deber cumplido. En el amor, hay una persona que desde hace un tiempo quiere salir contigo, es momento de aceptar esa invitación.

Piscis

Estas feliz porque se logró arrancar ese negocio que estaba detenido, ahora avanza con buen pie y se auguran muy buenas las finanzas. En el amor, tienes que reflexionar porque tus impulsividades le hicieron daño a la relación y la única forma de recuperarla es cambiando tu actitud. Si lo haces, ese hombre volverá a ti.