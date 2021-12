Impactante: viento voló un quitasol en la playa y terminó clavado en la pierna de un hombre

Un impactante accidente ocurrió en una playa en Mar del Plata en Argentina, luego que una ráfaga de viento levantara por el aire un quitasol.

Según informa el diario La Capital, la sombrilla terminó incrustada en la pierna de un hombre de 31 años.

“Entró y salió por el mismo músculo. Fue como una lanza. La pierna me quedó clavada hasta la mitad del palo y el dolor era insoportable”, señaló al respecto Ignacio Mascarenhas.

El hombre, quien es músico y profesor, relató que “en un primer momento vino un surfer y me dio una mano, la sombrilla se estaba volando, era desesperante. Me ayudó a sacar la parte de arriba y me quedé con el fierro en la gamba”.

Peligrosas ráfagas de viento en Mar del Plata: una sombrilla voló por la playa, se clavó en la pierna de un joven y se la sacaron con una motosierra https://t.co/Xruv1P6XBv pic.twitter.com/zKSwQHhhOM — LA NACION (@LANACION) December 27, 2021

“Al toque vinieron los guardavidas, me ayudó gendarmería, llegó la ambulancia y no me podían subir. Tuvieron que esperar que alguien traiga una sierra para poder cortar los extremos del fierro porque no me podían subir así”, expresó.

El hombre indicó además que “llegó gente de rescate con una de esas motosierras que cortan los árboles, no era una amoladora. Me avisaron ‘flaco esto va a vibrar y te va a doler hasta el alma’ y así fue. El dolor que sentí no se puede describir, me ponían morfina y no me hacía nada. Tenía mucho frío y taquicardia”.

Mascarenhas señaló que pese al accidente, su mayor preocupación era como se encontraba su pareja. “Yo estaba mal por mi novia, no se lo deseó a nadie pasar por eso. Yo sabía que lo que me había pasado no era tan malo porque no sangraba”.

“Fue una guerrera, estuvo muy enfocada, llamó a quien tenía que llamar. Estuvo cerca todo el tiempo”, afirmó.

Finalmente, fue trasladado a un centro asistencial en donde fue sometido a una intervención.

“Me durmieron, me operaron y me sacaron el fierro. Cuando me lo sacaron me dijeron que no había tocado ningún tendón, nervio, vena, arteria, ni siquiera ningún vaso sanguíneo. Cuando sacaron el fierro no me había sangrado. Estábamos hablando con la familia y decíamos que fue el mejor lugar donde se podría haber incrustado”, concluyó.