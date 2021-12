Hombre dado por muerto sorprende a todos al llegar caminando a su funeral

Un hombre que fue dado por muerto sorprendió a todos al llegar a su funeral.

Según informa El Diario de Juárez el hecho ocurrió en Chihuahua en México.

Laurencio Armendáriz, de 62 años, viajó a otra comunidad y estuvo varios días incomunicado, por lo que su familia creyó que había fallecido.

Y el pasado jueves 23 de diciembre cuando volvía a su hogar, se encontró con una persona que le contó que su padre (que tiene el mismo nombre que Laurencio), había fallecido y que en esos momentos se desarrollaba el funeral.

El hombre decidió entonces ir al lugar, pero cuando llegó vio los rostros de terror y asombro de los presentes: en realidad estaban haciendo el funeral de él.

“Me sepultaron y mire, aquí ando caminando, me da coraje cómo las autoridades hayan cometido este error tan grave, pero en ocasiones me da risa ya que la gente me mira asombrada, luego de haberme dado el último adiós en el panteón municipal”, expresó Armendáriz.

De acuerdo al citado medio, por ahora se desconoce la identidad del cadáver que estaba al interior del ataúd.