Cómo recuperar tu cuenta de Facebook paso a paso

Perder el acceso a nuestra cuenta de Facebook puede volverse todo un dolor de cabeza y más cuando no encontramos la manera de solucionarlo. Si has olvidado la contraseña y no sabes cómo ingresar nuevamente a tu perfil, entonces te recomendamos que sigas leyendo este artículo.

Lo que muchos no saben es que Facebook les proporciona una serie de herramientas a aquellos usuarios que han perdido el acceso a su cuenta. El truco que estaremos explicando se puede aplicar perfectamente desde un dispositivo iOS o Android, así como desde la versión web para ordenador.

Es importante señalar que no será necesario utilizar una aplicación de terceros que ponga a riesgo nuestro dispositivo, ya que todo se hace directamente desde Facebook.

Pasos para recuperar mi cuenta de Facebook

Para recuperar tu cuenta de Facebook debes tener en cuenta que será necesario que tengas acceso a tu correo electrónico o número de teléfono asociado al perfil.

Una vez dicho esto, entonces debes acceder a este enlace facebook.com/login/identify y seguir las instrucciones que se estarán explicando a continuación:

Lo primero es colocar el correo o número telefónico para que Facebook te envíe una clave de acceso. Vas a colocar ese mismo código que te llegó para luego crear una nueva contraseña para ingresar a la cuenta.

Con esto será suficiente para volver a entrar a tu perfil de Facebook, pero con respecto a este procedimiento deberás tener mucho cuidado, ya que si excedes las solicitudes de cambio de contraseña, Facebook podría bloquear tu cuenta por 24 horas.