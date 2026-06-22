Horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 22 al 25 de junio: Cierres en ciclos y llegada de nuevos amores

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En la carta del tarot del Emperador se te indica que en ningún momento pienses en retroceder, que necesitas siempre ir hacia adelante y tener la seguridad de que el éxito será tuyo. Así que la autoconfianza en ti mismo será clave. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son 22, 31 y 33, y tu punto débil son los nervios y la ansiedad. No sobrepienses de más las situaciones. Tu amor verdadero es del signo de Libra y Capricornio. Será una semana de sorpresas económicas. Tu color es el verde y blanco, que son la combinación perfecta para llevar a cabo los nuevos retos que se te presentan esta semana. El color verde te dice que tengas más comunicación con los que te rodean, que nunca te quedes callado ante las injusticias y que seas un líder natural. El color blanco representa la verdad interior; es decir, tienes una fuerza espiritual que te hará vencer cualquier obstáculo. Trata de usarlo más en tu vestimenta. Analiza tus obligaciones y trata de cumplir con todos tus propósitos de vida. Presta atención a tu familia y pareja sentimental; a veces se te olvida que ellos están a tu lado. Recuerda que no debes dar poder a los demás sobre tus sentimientos y estado de ánimo. Aprende a controlar mejor tu carácter y a saber salir adelante de cualquier situación complicada. Te llega la invitación a un viaje para visitar familiares.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Será una semana para volver a estudiar un diplomado o una maestría. Tu mejor día es el martes; tus números mágicos son 35, 66 y 72. Tu punto débil es el estómago y la gastritis, así que trata de comer más saludable. La carta del Juicio nos indica que es el momento de arreglar todo lo que tengas en tu vida; es decir, que no dejes nada inconcluso y que trates de entender que lo más importante es el orden y la administración de tu vida y tus pendientes. Recuerda que la soledad, en algunos momentos de tu vida, es de aprendizaje, no de reproche. Tu signo compatible es Sagitario y Virgo. Tu color es el rojo y el blanco, que en tu signo marcan la superioridad que tienes ante los demás; es decir, tu signo marca tendencia en cuestiones de trabajo y siempre busca llegar a ser el mejor. El color rojo representa la supervivencia que tienes en la vida y saber que todo es una experiencia para estar mejor. El color blanco, en tu signo, te da la estabilidad y la fuerza para tener todo lo que deseas en tu vida y ayudar a los que te rodean. Ten paciencia, que todo tiene solución; por eso, trata de aprender a esperar tu tiempo. Esta semana te llega el regaño de tus superiores en el trabajo por culpa de tus chismes, así que trata de enfocarte más en tus deberes laborales para que no surja ningún contratiempo.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En esta semana, date unos baños de sol por las mañanas para llenarte de energías positivas. En la carta del tarot, el Sol te indica que es el momento de ser exitoso, que en tu mentalidad no tenga cabida la mediocridad y que sepas que tu signo tiene el talento y la fuerza para hacer grandes cambios en su vida y progresar. Tus números mágicos son 10, 14 y 21. Tu punto débil es el intestino y la colitis. Tu mejor día es el lunes. Tu amor verdadero es Aries y Acuario, ya que llegará un corazón fiel a tu vida. Tu color es el amarillo y azul, que sin duda marcan la felicidad en tu signo y te dicen que lo mejor está por venir. El color amarillo te indica tu poder personal y liderazgo; este color te va a traer lo que tanto deseas: ese amor verdadero. También te recomienda siempre adaptarte a lo que vas conociendo. Consolida tu relación laboral; es decir, aprende que no todo lo puedes hacer tú solo. Sigue con esas relaciones públicas con gente de poder para llegar alto en tu desempeño de trabajo. Controla tus gastos y aprende a ahorrar, ya que los nervios que sufres no se te van a quitar solo con compras y cosas que no necesitas. Sé más controlado en tu pasión amorosa, porque tarde o temprano se van a dar cuenta de que eres infiel con tu pareja; así que sé más cauteloso y no busques problemas donde no los hay.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Estás en tu mejor momento por tu etapa de cumpleaños, así que no lo dudes: llénate de energías positivas y conquista el mundo. Tu mejor día es el martes. En la carta del tarot, la Estrella te indica que eso que tanto deseas llegará a tu vida y que, por fin, podrás decir que el pasado se quedó atrás. Cerrarás ciclos de personas y situaciones que no eran para ti. Tus números mágicos son 11, 12 y 27. Tu punto débil es la garganta y los problemas de dentadura, así que trata de cuidarte más. Tu amor verdadero es del signo de Escorpión y Sagitario. Haz una buena limpieza de tu vida para que puedas estar mejor en tu medio ambiente. Tu color es el blanco y azul, que para tu signo significan el buen ser humano que eres: comprensivo y siempre dispuesto a ayudar a los demás sin recibir nada a cambio. Por eso, el karma positivo te ayuda a estar en un alto nivel de seguridad y buen estado de salud. El color blanco es fuente divina, lo que te ayuda a tener eso que tanto deseas, y el azul es simplemente abundancia. No dejes de usar estos colores. Personaliza tus horarios de trabajo; es decir, aprende a hacer tus obligaciones en tiempo y forma para que después no te afecte en tu vida diaria. Recibes un regalo que no esperabas por parte de un amor.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Se avecinan grandes cambios positivos para tu vida. En la carta del tarot de la Rueda de la Fortuna se nos dice que es tu momento de ser grande, que ya no te dejes manipular por personas que no te quieren bien. Así que trata de hacer un análisis de todo lo que te rodea y empieza a quedarte con lo más importante y con personas que te sumen. Tu mejor día es el viernes. Tus números mágicos son 03, 22 y 26. Tu punto débil es el insomnio y el sobrepensar; trata de relajarte haciendo ejercicio. Tu amor verdadero es Tauro y Sagitario. Tu color es el dorado y naranja, que sin duda indican que el dinero y la estabilidad llegarán a tu vida sin límites. El color dorado te da una fuerza especial para convertir todo lo que realices en oro, así que no desaproveches esta etapa de hacer nuevos proyectos de trabajo. El color naranja es una protección extra; es decir, usar algo de oro cerca de tu cuerpo será tu amuleto contra las envidias y el mal de ojo. Enamórate, que son tiempos de ya tener una pareja estable y dejar tantos amores a la vez. Recuerda que tu signo siempre necesita de una pareja sentimental para poder realizarse. Sabrás de un amor del pasado que se está divorciando y va a querer regresar contigo. Recuerda que tú no eres plato de segunda mesa y es mejor cerrar ciclos.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Va a ser una semana de tener todo listo para tu nuevo proyecto laboral, así que toma todo con concentración y verás que todo va a salir de lo mejor. En la carta del tarot te salió el Mundo, que nos dice que esta semana será de estar en negocios con personas del extranjero y que prepares la maleta, porque te invitarán a salir de viaje. Recuerda que tu signo siempre tiene que estar en constante movimiento para que tu energía no se estanque. Tu mejor día es el martes. Tus números mágicos son 07, 15 y 26. Tu punto débil es el exceso de comida, así que trata de llevar una dieta saludable y empezar a hacer ejercicio para verte de lo mejor. Tu amor verdadero es del signo de Aries y Capricornio. Tu color es el blanco y rojo, que es la sinergia perfecta para que tu vida dé un giro positivo, olvidarte de todo lo que te hizo daño y volver a empezar desde cero. El color blanco representa el cambio radical y positivo en tu vida, así que no lo pienses más y actúa mejor en todo. El color rojo representa la pasión que debes tener en todo lo que realices, tanto en cuestión laboral como en lo amoroso. Te llegarán amores compatibles y consolidarás tu relación de pareja, así que es tiempo de dejar la casa de tus padres y aprender a vivir con alguien más.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Van a ser unos días de entregarte al cien por ciento a tu trabajo, porque pronto te vendrá una recompensa para subir tu ingreso salarial. Así que no te desanimes, ya que tus superiores se están fijando en ti. En la carta del tarot te salió el Diablo, que significa que es tu momento de hacer un patrimonio en tu vida; es decir, tener una casa propia y buscar una estabilidad económica. Así que cualquier cambio que realices en cuestión de trabajo y el poner un negocio propio se te va a dar sin dificultad. Solo tienes que convencerte de que puedes realizarlo. Tu mejor día es el lunes. Tus números mágicos son 30, 54 y 67. Tu punto débil es la dentadura y el cabello, así que trata de ir con tu médico. Cambia de amistades para que puedas elevar tu energía positiva. Tu color salió amarillo y negro, que sin duda marcan tu etapa de estabilidad. Nos dice que el amor y el dinero llegaron a tu vida, y que estos colores te darán nuevas oportunidades de crecimiento en lo profesional. Úsalos más, que serán tu amuleto de buena suerte. Tienes que dejar a un lado la indecisión de saber hacia dónde llevar tu futuro. Recuerda que en la vida se vive con fuerza y entusiasmo. Ya no pienses tanto en el amor que pudo ser y no fue. Déjalo en el olvido, que pronto va a venir un amor nuevo.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Vas a tener mucha suerte en lo relacionado con lo laboral. Tendrás varios reconocimientos y aumento de sueldo, así que trata de aprovechar al máximo esa racha de buena suerte. En el horóscopo del tarot te salió la Torre, que te habla de la Ley de Atracción. Sin duda, te recomienda tener esa idea clara para tu futuro, poder estimular la riqueza en tu vida y dejar a un lado los pensamientos negativos y mediocres que puedan inundar tu cerebro. El defecto de Escorpión es darle mucha importancia a situaciones de inseguridad que solo le quitan energía positiva. Tu mejor día es el miércoles. Tus colores son blanco y rojo. Tus números mágicos son 13, 18 y 45. Tus signos compatibles son Aries y Libra. Te llega en estos días una propuesta de un negocio. Trata de analizarla bien y empieza ya a ser tu propio jefe. Ten cuidado con tu presión alta y los nervios. Trata de ir con tu médico. Recuerda que a tu signo lo dominan los problemas de salud del corazón y las arterias, así que procura vivir más sano. Haces un examen profesional para hacer la tesis. Te compras un celular para renovar tu plan de pagos. Recuerda que a tu signo le gusta mucho la tecnología.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

En el horóscopo del tarot te salió el Carruaje, que te dice: disponte a perdonar y cerrar ciclos del pasado. Sin duda, son tiempos de no cargar con rencores que solo te quitan tiempo, y de verdad cerrar esos capítulos en tu vida que no salieron como tú deseabas. Deberás aprender a madurar y no cometer los mismos errores. Tu mejor día es el jueves. Tus colores son el rojo y amarillo, y tus números son 02, 05 y 34. Tu punto débil es el estómago y la grasa visceral, así que trata de seguir con el ejercicio y empezar una buena alimentación. No te rindas y sigue con tus metas de este año, que es paso a paso. Tu amor verdadero es del signo de Leo y Cáncer. Será una semana de muchos cambios en tu vida personal y laboral. Recuerda que estás en una época de renacimiento de energía, así que trata de ponerle más atención a tu futuro. En estos días, un amor se va a ir de tu lado porque ya no era para ti. Realizas trámites de pagos de impuestos de gobierno. Te invitan a un concierto o show en estos días. Terminas de hacer unos pagos de escuela y decides tomar otro curso de idiomas. Te llega una sorpresa económica. Cuídate de los chismes y de las malas personas que te rodean.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió el Loco, que indica que es el momento de salir de viaje y conocer personas importantes para tu futuro. Recuerda que estás en el momento de no estancarte y mover tus energías positivas. También te dice que el Arcángel Miguel va a estar de tu lado en cualquier cosa que vayas a realizar; solo invócalo y verás su presencia. Sé seguro en lo que vayas a realizar, ya que este arcángel tiene el poder de quitar todo lo negativo que te rodea y cortar brujerías y mal de ojo. Tu mejor día es el jueves. Tus números son 01, 29 y 30. Tu color es el rojo y azul. Tu punto débil es la espalda baja y los riñones, así que trata de tomar más líquidos. Tu amor verdadero es del signo de Aries y Tauro. Recuerda que estás en tu tiempo de ser alguien en tu vida; solo concéntrate en lo que deseas. Te llega un reconocimiento de trabajo y será en efectivo para que lo puedas invertir en tu casa. Son tiempos de crecer económicamente. Piensas mucho en cambiar hábitos alimenticios y no te decides; hazlo. Recuerda que tu signo siempre va a tener problemas de reflujo e intestinales, así que a cuidarse, porque somos lo que comemos. Pagas tus tarjetas de crédito y te pones al corriente con tus deudas. Un amor vuelve a ti; solo trata de no volver a cometer los mismos errores del pasado. Trata de tener tu papelería de pasaporte y visa extranjera, porque la vas a ocupar.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Serán días de extrañar lo que se fue o de estar un poco pensativo por todo lo que pasa a tu alrededor, pero recuerda que debes tomar todo lo que ocurre como experiencia de vida. En el horóscopo del tarot te salió el Ermitaño, que nos dice que eres grande y exitoso. Son tiempos de creerte lo que eres y no acomplejarte tú mismo ante los demás. Recuerda que tu signo es carismático por naturaleza y eso le ayuda a abrir puertas para que tengas mejores propuestas de trabajo y negocios. También es tiempo de perdonar y no cargar con situaciones que no puedes resolver. Tu mejor día es el lunes. Tus colores son el naranja y amarillo; trata de usarlos más en tu vestimenta. Tus números mágicos son 17, 20 y 28. Tu punto débil es la vista, el oído y la garganta, así que trata de cuidarte de los virus. Tramitas papeles de Hacienda y terminas de hacer tus pagos a gobierno. Te busca un amor del signo de Tauro o Sagitario y hablará de quedarse contigo. Ya no te enojes sin razón, porque eso hace que las personas que sí te quieren se retiren de tu lado. Embarazo en puerta para los Acuario que están casados. Te llega visita de familiares para ir a un evento deportivo.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Serán días de tener un encuentro contigo mismo para darte cuenta de qué estás haciendo bien y qué no. Recuerda que estás en tu mejor etapa del año; por eso sientes que debes reinventarte por completo en tu vida personal. Así que no lo dudes y toma decisiones para avanzar. En el horóscopo del tarot te salió la Templanza, que nos dice que hay momentos de esperar y no caer en situaciones negativas, porque siempre todo llega en su momento. Tu mejor día es el miércoles. Tus números mágicos son 09, 13 y 17. Tus colores son el rojo y azul, que serán tus energías positivas. Tu punto débil es la ansiedad y tratar de arreglar el mundo, así que calma, que todo pasa. Tu amor verdadero es del signo de Escorpión y Leo. El Arcángel Rafael te dice que cualquier enfermedad física y mental será curada con solo invocarlo. También te recomienda olvidarte de lo que no puedes realizar en cuestión de negocios o trabajo, y darle vuelta a la página, porque eso solo te quita energía positiva y buenas ideas a tu alrededor. Compras boletos de avión para irte de vacaciones con tus amigos. Haces el examen para entrar a tu carrera universitaria. Será una semana de muchos amores nuevos y muy compatibles contigo. Recuerda que siempre llega el amor, incluso sin buscarlo. Ten cuidado con las malas amistades y trata de no confiar tanto en las personas que te rodean.