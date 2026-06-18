¿Qué es la andropausia? Síntomas, causas y tratamiento

Este término se refiere a los cambios hormonales asociados al envejecimiento masculino, marcados principalmente por la disminución de testosterona. Foto: Magnific.

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Envejecer forma parte de la condición humana, tanto de mujeres como de hombres, y se produce a todos los niveles, también desde un punto de vista reproductivo.

En ese sentido, la andropausia es un proceso natural que puede aparecer durante el envejecimiento masculino, provocado por el déficit de testosterona.

¿QUÉ ES LA ANDROPAUSIA?

La andropausia, también conocida como menopausia masculina, es un proceso natural por el cual las capacidades sexuales del hombre disminuyen con la edad:

1. Testosterona a la baja. Al igual que la mujer tiene la menopausia (su climaterio), en hombres la andropausia se produce cuando los niveles de testosterona, la hormona masculina producida en el testículo, disminuyen gradualmente.

2. Cambios. En la andropausia influyen cambios biológicos, psicosociales y ambientales. A diferencia de lo que le sucede a las mujeres, los cambios son lentos y graduales. Por ello, es complicado determinar el momento exacto de su comienzo.

3. Alerta. En la mayoría de los casos, los hombres no se dan cuenta de que sus niveles de testosterona están disminuyendo, ya que los síntomas se pueden asociar a estados de estrés.

4. Genética. Algunos hombres tienen predisposición genética a experimentar una caída más significativa en sus niveles hormonales.

5. Fertilidad. La andropausia no implica siempre la ausencia de la fertilidad, factor que va ligado al número de espermatozoides que produzca el varón, sino que va disminuyendo.

6. Diagnóstico. El diagnóstico requiere una evaluación médica completa que incluya análisis de sangre, historial médico y pruebas adicionales para descartar otras enfermedades (como hipotiroidismo o depresión).

Andropausia. Este término se refiere a los cambios hormonales asociados al envejecimiento masculino, marcados principalmente por la disminución de testosterona. Foto: Magnific.

SÍNTOMAS

A partir de los 30 años, los niveles de testosterona en hombres comienzan a descender, pero no es hasta los 45-55 años cuando aparecen los primeros signos en la mayoría de los hombres. Los síntomas de la andropausia son:

• Descenso de la libido (deseo sexual)

• Disfunción eréctil: dificultad para alcanzar y mantener una erección

• Menos fuerza y volumen de la eyaculación

• Fatiga y pérdida de energía

• Sudoración y escalofríos

• Pérdida de masa muscular y aumento de grasa corporal

• Pérdida de la densidad ósea

• Problemas de sueño

• Estreñimiento

• Ansiedad, depresión o angustia

• Irritabilidad

• Problemas de memoria y de concentración

FACTORES DE RIESGO

Los principales factores de riesgo que pueden agudizar los síntomas de la andropausia o incrementar su aparición son:

• Índice de masa corporal (IMC) superior a 30

• Enfermedades cardiovasculares

• Problemas con la glándula tiroides

• Diabetes

• Estrés

• Tabaquismo

• Consumo excesivo de alcohol

• Consumo de drogas

Andropausia. Este término se refiere a los cambios hormonales asociados al envejecimiento masculino, marcados principalmente por la disminución de testosterona. Foto: Magnific.

TRATAMIENTO

La andropausia, al igual que la menopausia, es una fase natural de la vida y del envejecimiento del hombre, por lo que no tiene cura.

1. Los signos y síntomas pueden aliviarse con terapia sustitutiva con andrógenos para compensar el déficit de testosterona mediante la administración de esta hormona por vía oral, inyecciones intramusculares, geles o parches cutáneos.

2. El tratamiento debe guiarse bajo control médico y requiere de análisis de sangre generales y hormonales cada tres meses para revisar los resultados y reajustar la dosis de testosterona.

3. El apoyo emocional con terapia psicológica puede ser clave para afrontar los cambios de humor, la ansiedad o la depresión asociados con la andropausia.

4. No obstante, existen otras formas de estimular la producción de testosterona en hombres, como una dieta equilibrada, practicar ejercicio físico, dormir al menos entre 7 y 9 horas diarias, mantener la actividad sexual, evitar el consumo de alcohol, no fumar y no abusar del café.

LAS CLAVES

• La Andropausia es un fenómeno que muchos hombres enfrentan con el paso de los años.

• Este término se refiere a los cambios hormonales asociados al envejecimiento masculino, marcados principalmente por la disminución de testosterona, la hormona principal en los hombres.

• Aunque menos conocida que la menopausia en las mujeres, la andropausia puede tener un impacto significativo en la calidad de vida.

• A diferencia de la menopausia femenina, donde los cambios hormonales son abruptos, la andropausia es progresiva. Los niveles de testosterona disminuyen aproximadamente un 1% por año a partir de los 30 años.

• La andropausia también puede conocerse con el término de síndrome de déficit de testosterona.

FUENTES: VITHAS Y CLÍNICAS CRES.