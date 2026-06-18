Cuando todos creen tener razón, la guerra se vuelve inevitable: Olivia Cooke

La actriz británica Olivia Cooke regresa como Alicent Hightower en la tercera temporada de House of the Dragon, en la que el conflicto es una realidad. Foto: cortesía.

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Cuando House of the Dragon regresa con su tercera temporada, la guerra ya no es una posibilidad remota ni una amenaza latente.

Los dragones han tomado los cielos, los bandos están definidos y los personajes comienzan a enfrentarse a las consecuencias de decisiones que llevan años gestándose.

En el centro de ese conflicto se encuentra Alicent Hightower, uno de los rostros más complejos y contradictorios del universo creado por George R. R. Martin.

Olivia Cooke (Oldham, Inglaterra, 1993) lleva cuatro años interpretando al personaje y ha visto cómo aquella joven obligada a moverse entre los intereses de su padre y las exigencias de la corte se transformaba en una figura clave de la guerra civil que divide a los Targaryen.

Durante la presentación de la nueva temporada, la actriz reflexiona con nosotros sobre la evolución de Alicent, la rivalidad entre Team Green y Team Black y la manera en que el poder acaba alterando la percepción que los personajes tienen de sí mismos.

Streaming. La actriz británica Olivia Cooke regresa como Alicent Hightower en la tercera temporada de House of the Dragon, en la que el conflicto es una realidad. Foto: cortesía.

MWN: La promoción de la serie sigue alimentando la rivalidad entre Team Green y Team Black. ¿Sigues sintiéndote parte del Team Green?

--Sí, claro. Formo parte de esa familia y de ese grupo de personajes. Pero creo que, a medida que avanza la historia, las lealtades se vuelven mucho más complejas. Ya no se trata simplemente de elegir un bando y pensar que ese bando tiene razón en todo.

MWN: ¿Dónde encontramos a Alicent al comienzo de la tercera temporada?

--Intentando cumplir el acuerdo que alcanzó con Rhaenyra al final de la segunda temporada. Está trabajando para que eso suceda, pero estamos en House of the Dragon y nada sale nunca como se ha planeado. En este momento piensa sobre todo en sobrevivir, en proteger a Helaena y en encontrar una salida.

MWN: Da la sensación de que Alicent ha dejado de pensar en la victoria.

--Sí. Ya no piensa en ganar. Piensa en las consecuencias. Durante mucho tiempo creyó que podía influir en el rumbo de los acontecimientos y ahora empieza a comprender que algunas dinámicas ya son imposibles de detener.

MWN: La nueva temporada promete grandes batallas y una escala más ambiciosa. ¿Qué te interesa más de esta historia?

--Lo que más me interesa sigue siendo cómo el poder transforma a las personas. La serie tiene dragones, guerras y secuencias enormes, pero lo verdaderamente fascinante es observar cómo el poder corroe, cómo termina convenciendo a alguien de que determinadas decisiones son necesarias aunque provoquen sufrimiento.

MWN: ¿Eso es lo que ocurre también con Alicent?

--Sí. Y no solo con ella. Creo que les ocurre a todos los personajes. A todo aquel que tiene poder. Están convencidos de que actúan por una razón legítima. Nadie se considera el villano de la historia.

MWN: ¿Esa es la razón por la que el conflicto resulta tan atractivo para el público?

--Probablemente. Porque habla de cosas muy humanas. Evidentemente, nosotros contamos esa historia con dragones y castillos, pero las emociones son reconocibles. El público entiende las emociones que aparecen en la serie, desde la ambición, el miedo, la culpa, o el deseo de proteger a la familia. Todo eso existe fuera de la fantasía.

Streaming. La actriz británica Olivia Cooke regresa como Alicent Hightower en la tercera temporada de House of the Dragon, en la que el conflicto es una realidad. Foto: cortesía. (Nye Caple)

MWN: Después de tantos años interpretando al mismo personaje, ¿qué has aprendido de Alicent?

--He aprendido que las personas son capaces de justificar casi cualquier decisión cuando creen que están haciendo lo correcto. Creo que Alicent es un buen ejemplo de eso.

MWN: ¿Has cambiado en tu relación con el personaje?

--Sí. Ahora la conozco mucho mejor. Cuando empiezas una serie todavía estás descubriendo quién es esa persona. Después de varios años entiendes sus contradicciones, sus impulsos y sus miedos de una forma mucho más profunda.

MWN: Esta temporada incorpora nuevos personajes. ¿Qué supone para quienes llevan años en la serie?

--Es fantástico. Nosotros llevamos cinco años viviendo en estos decorados y trabajando en este universo. Para nosotros muchas cosas se han vuelto cotidianas. Los nuevos actores llegan completamente impresionados por todo y eso te permite redescubrir el proyecto a través de ellos.

MWN: ¿Existe el riesgo de acomodarse cuando una producción dura tanto tiempo?

--Creo que ocurre justo lo contrario. Cuanto más conoces a un personaje, más posibilidades encuentras para explorar nuevos matices. También te vuelves más valiente a la hora de tomar decisiones interpretativas.

MWN: Los seguidores de la serie prestan mucha atención al vestuario. ¿Tienes alguna pieza favorita?

--No soy especialmente sentimental con esas cosas, aunque el trabajo del departamento de vestuario es extraordinario. Lo que sí puedo decir es que algunas de las capas que llevo en la serie eran tan pesadas que acabé siendo atendida por el osteópata.

MWN: Si pudieras quedarte con un recuerdo físico del rodaje, ¿cuál sería?

--Las bolas de mármol de la sala del consejo. Pasamos tantas horas allí que acabamos inventando juegos para entretenernos entre toma y toma. Los días de rodaje son muy largos.

MWN: Después de tres temporadas, ¿qué representa para ti el Team Green?

--Creo que representa una idea muy fuerte del deber y de la responsabilidad. El problema es que todos los personajes creen estar actuando por el bien común. Y cuando todos creen tener razón, la guerra se vuelve inevitable.