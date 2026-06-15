¿Cuánto sabes sobre Alejandro Fernández?

Hijo de la leyenda Vicente Fernández, Alejandro Fernández ha sabido forjar una identidad propia que lo ha llevado a conquistar tanto la música ranchera como el pop latino. Foto: Instagram Alejandro Fernández.

Hijo de la leyenda Vicente Fernández, Alejandro Fernández ha sabido forjar una identidad propia que lo ha llevado a conquistar tanto la música ranchera como el pop latino.

Con millones de discos vendidos y una trayectoria de más de tres décadas, su voz se ha convertido en una de las más reconocidas de la música en español.

1. ¿En qué ciudad nació Alejandro Fernández?

a) Guanajuato

b) Aguascalientes

c) Guadalajara

2. ¿Cuál es el apodo más conocido de Alejandro Fernández?

a) El Ranchero

b) El Potrillo

c) El Charro

3. ¿En qué década inició su carrera artística profesional?

a) Década de 1990

b) Década de 2000

c) Década de 2010

4. ¿Cuál de estas canciones es uno de sus mayores éxitos?

a) Me dediqué a perderte

b) La bicicleta

c) Rayando el sol

Música. Hijo de la leyenda Vicente Fernández, Alejandro Fernández ha sabido forjar una identidad propia que lo ha llevado a conquistar tanto la música ranchera como el pop latino. Foto: Instagram Alejandro Fernández.

5. ¿Qué agrupación musical suele acompañar sus interpretaciones rancheras?

a) Banda sinaloense

b) Mariachi

c) Orquesta sinfónica

6. ¿Con qué cantante grabó la exitosa versión de Hoy tengo ganas de ti?

a) Laura Pausini

b) Thalía

c) Christina Aguilera

7. ¿Qué cantante grabó junto a Alejandro Fernández el tema En el jardín?

a) Paulina Rubio

b) Shakira

c) Gloria Estefan

8. Además de la música ranchera, ¿qué otro género ha interpretado con gran éxito?

a) Pop latino

b) Rap

c) Reguetón

Música. Hijo de la leyenda Vicente Fernández, Alejandro Fernández ha sabido forjar una identidad propia que lo ha llevado a conquistar tanto la música ranchera como el pop latino. Foto: Instagram Alejandro Fernández.

9. ¿Cuál de estas canciones forma parte de su repertorio?

a) Ojos así

b) Como quien pierde una estrella

c) Persiana americana

10. ¿Con qué tenor de fama mundial ha compartido escenario?

a) José Carreras

b) Andrea Bocelli

c) Plácido Domingo

11. ¿Qué álbum ayudó a consolidarlo como intérprete romántico a finales de los años noventa?

a) Me estoy enamorando

b) Orígenes

c) A corazón abierto

12. ¿Con qué banda colombiana grabó el tema Sé que te duele?

a) Piso 21

b) Morat

c) Monsieur Periné

++++

RESPUESTAS:

1 c / 2 b / 3 a / 4 a / 5 b / 6 c

7 c / 8 a / 9 b / 10 c / 11 a / 12 b

ACIERTOS:

1 a 4 – Principiante. Conoces a Alejandro, pero aún hay mucho por descubrir. Reconoces algunos de sus éxitos y aspectos de su carrera, pero todavía tienes mucho por aprender sobre el cantante mexicano.

5 a 8 – Intermedio. Conoces bien su trayectoria, sus canciones más populares y varias de sus colaboraciones más destacadas.

9 a 12 – Avanzado. Dominas la carrera de Alejandro Fernández, desde sus grandes éxitos hasta los detalles que solo sus verdaderos fans de corazón conocen.