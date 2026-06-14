En vez de mariachis, póngalo a comer carnecita: vuelve ‘El papá de los asados’ para el Día del Padre

“El Papá de los Asados”, el festival gastronómico más importante de Colombia dedicado al asador y la parrilla, regresa con su edición más ambiciosa: parrillas de talla mundial, invitados internacionales de primer nivel, talleres a cargo de chefs especializados, partidos en pantalla gigante y un ambiente 100% familiar y pet friendly los tres días del evento.

El Papá de los Asados no es simplemente un festival de comida al aire libre. Es la apuesta por traer a Bogotá lo mejor que existe en el mundo alrededor de la cocina al fuego : técnicas de cocción de alto nivel, cortes de excelencia, maestros que han dedicado su vida al grill y el asado como una disciplina culinaria profundamente cultural. Fiel a ese estándar, esta edición trae a Bogotá a maestros parrilleros y chefs especializados de Estados Unidos, Argentina y Brasil, tres de las grandes capitales globales del asado.

A través de platos diferentes, talleres en vivo y experiencias gastronómicas inmersivas, los asistentes podrán aprender técnicas, secretos de cocción y filosofías del fuego directamente de exponentes que operan al más alto nivel internacional. Estas actividades se suman a la participación de los parrilleros más reconocidos de Colombia, consolidando al festival como un verdadero encuentro continental de parrillas de talla mundial.

Igualmente, el festival también se vive al ritmo del fútbol, mientras las parrillas encienden los aromas y el sabores, las pantallas gigantes transmiten en vivo los partidos más esperados para que la pasión por el deporte se disfrute jugada a jugada. Goles, carne al fuego y una atmósfera de festival, convierten esta experiencia en el plan perfecto para los amantes del fútbol y la buena gastronomía.

¿Cómo saber si mi asado es el mejor? Los expertos hablan

Detrás de esta edición del festival hay una curaduría gastronómica construida por algunas de las voces foodie más influyentes y respetadas de Colombia. María Camila de Bogotacomidas, María Paula de FoodinBogotá, Alejandro Escallón de B.eats y el reconocido chef Juan Diego Vanegas unieron su experiencia, criterio y pasión por la cocina para seleccionar los restaurantes, sabores y platos imperdibles que harán parte de esta gran celebración culinaria.

“Más que una simple selección, esta curaduría busca descubrir propuestas auténticas, recetas memorables y conceptos que hoy están marcando tendencia en la escena gastronómica local. Cada recomendación fue elegida bajo una premisa clara: ofrecer experiencias que sorprenden, emocionan y representen lo mejor del talento gastronómico del país”, comentó Alejandro Escallón, cofundador de The Gula Group.

Estos fueron los 30 restaurantes escogidos : La Cabrera Bogotá parrilla argentina, La Fama, La Coa Barbecue, Los Valientes, Prudencia x Ideal, Smile, La Kasta, Bbq Está Gula Mia, Sirloin & The Meathouse, Manos Buenas Ahumados al Barril, Don Costilla bbq, Arpricarnes, Tres Cuatro Cinco Steakhouse, Yori, Los Torres horno y parrilla, Bárbaros, La Kasta 2, 69 Gauchos, Cerdotk, La Biferia, Sam and Dave’s, Carnívoros, El Pórtico, Horneros, Lechona Premium Gourmet, Oak Ahumados, Cabrera, La Bonga del Sinú, Andrés Carne de Res, Entre Carbones y 5&quince Honesto y Español que representan lo mejor de las parrillas de Colombia, Brasil, Argentina y Estados Unidos, y 6 propuestas especializadas en postres: Berta la Tarta, López y Gracia, Mereketengue, Mercari, Jade Pimont y Helados Clemente.

El Papá de los Asados es un evento familiar y pet friendly durante los tres días. Los niños y niñas menores de 8 años no pagan entrada, y el espacio en la Hacienda San Rafael está pensado para que adultos, niños y sus mascotas, vivan esta experiencia, en un entorno cómodo, seguro y campestre dentro de la ciudad.

Además de impulsar el turismo y el consumo local, el encuentro fortalece a pequeños y medianos restaurantes, productores y emprendedores del sector. Los festivales de The Gula Group ya han generado más de 20.000 empleos entre temporales y permanentes, consolidándose como una plataforma de impacto económico y visibilidad para la industria gastronómica colombiana. Durante tres días, el festival será el gran punto de encuentro para vivir experiencias alrededor del fuego, la música y la pasión por la buena comida.

“Creemos en el poder de la comida como vehículo de conexión. Este festival no solo celebra la parrilla, sino la posibilidad de reunirnos, compartir y crear memorias alrededor del fuego.” Comentó Laura Sánchez, cofundadora de The Gula Group.

Durante tres días, “ El Papá de los Asados” será el punto de encuentro para amigos, parejas, familias y mascotas, en un ambiente que mezcla gastronomía, música, experiencias de marca y ciudad.