El esperado regreso de Ricardo Arjona a Colombia ya tiene fecha en Medellín

Ricardo Arjona en Medellín 2026: el cantante guatemalteco confirmó una nueva presentación en Colombia tras el éxito de sus conciertos en Bogotá. Conozca cuándo será el show, cómo comprar las entradas y cuáles son las fechas de preventa.

El esperado regreso de Ricardo Arjona a Colombia sigue despertando la emoción de miles de seguidores. Luego de agotar seis fechas en Bogotá, el artista anunció una nueva parada en el país y esta vez será Medellín la ciudad encargada de recibir uno de los conciertos más esperados de 2026.

El intérprete de éxitos como Mujeres, Historia de taxi y Fuiste tú se presentará el próximo 24 de julio de 2026 en el Estadio Envigado, en un espectáculo que promete reunir a fanáticos de diferentes generaciones.

Ricardo Arjona en Medellín: fecha y lugar del concierto

La cita será el viernes 24 de julio de 2026 en el Estadio Envigado, escenario que albergará una noche cargada de nostalgia, romanticismo y los grandes éxitos que han marcado la carrera del artista.

El anuncio llega después del rotundo éxito de sus presentaciones en Bogotá, donde agotó seis arenas, consolidando una vez más el fuerte vínculo que mantiene con el público colombiano.