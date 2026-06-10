EDC Colombia 2026 revela su cartel oficial: más de 80 artistas llegarán a Medellín en el debut del festival

La cuenta regresiva comenzó. Insomniac, uno de los promotores más importantes de la música electrónica a nivel mundial, anunció oficialmente el cartel artístico de la primera edición de EDC Colombia, que se realizará el 10 y 11 de octubre de 2026 en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín.

En alianza con Páramo Presenta, el icónico festival debutará en el país con una nómina de más de 80 artistas nacionales e internacionales, consolidando a Medellín como uno de los nuevos epicentros de la escena electrónica en América Latina.

Alesso, Deadmau5 y Armin van Buuren encabezan el lineup

La edición inaugural de EDC Colombia reunirá a algunas de las figuras más influyentes de la música electrónica. Entre los artistas más esperados destacan:

Afrojack B2B Green Velvet

Alesso

ALOK

Armin van Buuren

Deadmau5

Illenium

Kaskade

Above & Beyond

Boris Brejcha

ARTBAT

Richie Hawtin

Jamie Jones

Vintage Culture

CamelPhat

Miss Monique

Korolova

Subtronics

Chase and Status

Infected Mushroom

Vini Vici

La programación abarcará géneros como trance, techno, house, tech-house, bass, progressive y melodic techno, ofreciendo una experiencia diversa para todos los públicos del festival.

Funk Tribu y el talento colombiano tendrán protagonismo

Uno de los nombres que más expectativa genera es el de Funk Tribu, el productor bogotano que se ha convertido en una de las revelaciones de la escena electrónica global gracias a su propuesta influenciada por el hard trance y los sonidos noventeros.

A él se suman otros exponentes nacionales como:

Augusto Yepes

KhoMha

Dezko

Cato Anaya

Noise Mafia B2B Peter Blue

Felipe Gordon B2B Marcellus Pittman

Matta B2B Gabo Forero

Memek B2B Julio Garcés

Pablo Romero

Sebass

Sónico

Los escenarios más emblemáticos de EDC llegarán a Medellín

EDC Colombia traerá algunos de los escenarios más reconocidos del festival alrededor del mundo, incluyendo:

kineticFIELD , el escenario principal caracterizado por sus monumentales estructuras visuales.

, el escenario principal caracterizado por sus monumentales estructuras visuales. circuitGROUNDS , dedicado a grandes espectáculos audiovisuales.

, dedicado a grandes espectáculos audiovisuales. neonGARDEN , espacio reservado para el techno y sonidos underground.

, espacio reservado para el techno y sonidos underground. bionicJUNGLE , enfocado en propuestas alternativas.

, enfocado en propuestas alternativas. stereoBLOOM, escenario para descubrir nuevos talentos.

Además, habrá escenarios curados por reconocidas marcas de Insomniac como:

Factory 93 , especializada en música underground.

, especializada en música underground. Dreamstate , referente mundial del trance.

, referente mundial del trance. Time Warp, legendaria plataforma nacida en Alemania.

Entradas para EDC Colombia 2026: fechas y precios

El anuncio del lineup también confirmó la alta expectativa del público: las entradas en las categorías VIP y GA+ ya están agotadas.

Las boletas GA (General Admission) restantes estarán disponibles a partir del viernes 12 de junio a las 2:00 p.m. (hora Colombia) a través de Ticketmaster.

Asimismo, Experiencias Aval habilitó una preventa exclusiva para clientes de Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, AV Villas y la billetera digital dale!, vigente desde el 10 de junio al mediodía hasta el 12 de junio a la 1:59 p.m.

Con el cierre de la etapa Future Owl, la boletería entra oficialmente en su fase Early Owl.

Lineup completo de EDC Colombia 2026

El cartel oficial está conformado por:

999999999, Above & Beyond, Afrojack B2B Green Velvet, Ahmed Spins, Aisha, Alesso, Alleycvt, ALOK, ANNA, Armand Van Helden, Armin van Buuren, ARTBAT, Astrix, Augusto Yepes, Bassoul, Beltran, Billy Gillies, BLOND, Bolo, Boris Brejcha, CamelPhat, Carlita, Cato Anaya, Chase and Status, Cole Knight, Confidential Recipe, Coone, Cosmic Gate, Dagga, Deadmau5, Deorro, Dezko, Diossa, DJ Holographic, Dombresky, DØMINA, Dreamstate Presents, Factory 93 Presents, Felipe Gordon B2B Marcellus Pittman, Francis Mercier, Fruto, Funk Tribu, Hannah Laing, Hardt Antoine, HoneyLuv, Illenium, Infected Mushroom, Isabella, Jamie Jones, Kaskade, KhoMha, Korolova, Laurie, Loumie, LP Giobbi, Luch, Maceo Plex, Matta B2B Gabo Forero, Memek B2B Julio Garcés, Mëstiza, Mischluft, Miss Monique, Morris, Nico Moreno, Noise Mafia B2B PeterBlue, Pablo Romero, Pres Ion, Renate, Restricted, Richie Hawtin, RØZ, Sebass, Showtek, Shubostar, Sónico, Stavros (DJ Set), Steve Dekay, Subtronics, Taylor Torrence, Timewarp Presents, Vini Vici, Vintage Culture, Varju, Wakyin y Worship.

Medellín entra al mapa global de los grandes festivales

La llegada de EDC a Colombia marca un nuevo capítulo para la industria del entretenimiento y la música en vivo del país. Después de consolidarse en ciudades como Las Vegas, Ciudad de México, Orlando y São Paulo, el festival aterriza en Medellín con una propuesta que promete reunir a miles de fanáticos de toda Latinoamérica.

Con un cartel de talla mundial, escenarios icónicos y una respuesta inmediata del público reflejada en el agotamiento de varias categorías de boletería, EDC Colombia 2026 perfila su debut como uno de los eventos musicales más importantes del próximo año en el país.