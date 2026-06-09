Resultado Dorado Tarde de hoy: número ganador del sorteo de este martes 9 de junio

Dorado Tarde - Balotas creadas con IA y logo oficial de la lotería tomadas el 29 de diciembre del 2025

El sorteo del Dorado Tarde volvió a mover la ilusión de miles de apostadores en Colombia, quienes siguen diariamente este chance para conocer si su número fue el ganador de la jornada.

Este 9 de junio, la lotería entregó un nuevo resultado en su sorteo de la tarde, uno de los más consultados por quienes juegan en puntos autorizados o plataformas digitales.

¿Cuál fue el número ganador del Dorado Tarde?

El número ganador del sorteo Dorado Tarde de este 9 de junio fue:

4620

Quinta cifra: 6

Este resultado corresponde al sorteo realizado en horas de la tarde y debe ser verificado por los jugadores a través de los canales oficiales del operador autorizado o en el punto donde hicieron su apuesta.

¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

Si su número coincide con el resultado ganador, lo primero que debe hacer es conservar en buen estado el tiquete de apuesta, ya que este es el comprobante necesario para reclamar cualquier premio.

También es recomendable revisar que los datos del tiquete estén completos, incluyendo fecha, número apostado, modalidad de juego y valor de la apuesta. En caso de resultar ganador, el jugador debe acercarse a un punto autorizado para recibir orientación sobre el proceso de pago.

Recomendaciones para los jugadores

Antes de reclamar o compartir cualquier resultado, es importante confirmar la información en canales oficiales. En redes sociales suelen circular números de sorteos anteriores o publicaciones no verificadas que pueden generar confusión entre los apostadores.

Además, los jugadores deben tener presente que los premios tienen tiempos establecidos para ser reclamados, por lo que no conviene dejar pasar varios días sin revisar el tiquete.

El Dorado Tarde hace parte de los sorteos que diariamente consultan miles de personas en Colombia, especialmente quienes siguen de cerca los resultados del chance y buscan probar suerte con sus números favoritos.