En ‘The Boroughs’ todos los personajes luchan por no perder su identidad: Alfred Molina

En 'The Boroughs', la nueva producción de los creadores de Stranger Things, un grupo de jubilados se enfrenta a una intriga sobrenatural en su comunidad. Foto: Netflix.

Los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, vuelven a sumergirse en el territorio del misterio y la ciencia ficción con The Boroughs, la nueva serie de Netflix creada por Jeffrey Addiss y Will Matthews.

Ambientada en una aparentemente idílica comunidad de jubilados en el desierto de Nuevo México, la ficción mezcla suspenso sobrenatural, humor y reflexión sobre el envejecimiento.

Al frente del reparto está Alfred Molina, uno de esos actores capaces de moverse con naturalidad entre el blockbuster y el drama intimista. A sus 73 años, el intérprete de Spider-Man 2, Frida o Magnolia encarna aquí a Sam Cooper, un ingeniero viudo que llega a The Boroughs buscando tranquilidad y acaba descubriendo una inquietante conspiración paranormal.

La serie recupera algunos elementos reconocibles del universo Duffer, la comunidad cerrada, el misterio creciente, la amenaza monstruosa, pero cambia el foco generacional. Aquí no son adolescentes en bicicleta los que investigan lo imposible, sino un grupo de ancianos interpretados por Geena Davis, Bill Pullman, Alfre Woodard, Clarke Peters y Denis O’Hare.

El resultado es una ficción fantástica atravesada por cuestiones tan terrenales como la soledad, la enfermedad, la pérdida de autonomía y la necesidad de seguir siendo escuchados.

En conversación con Metro World News, Molina habla de cómo construyó a Sam Cooper, de su relación con el reparto y de la dimensión emocional de una serie que, más allá de los monstruos, habla sobre lo que ocurre cuando una sociedad empieza a considerar invisibles a sus mayores.

Streaming. En 'The Boroughs', la nueva producción de los creadores de Stranger Things, un grupo de jubilados se enfrenta a una intriga sobrenatural en su comunidad. Foto: Netflix. (COURTESY OF NETFLIX)

MWN: Hay una anécdota curiosa que se da entre usted y Jane Kaczmarek. Los dos han interpretado a un matrimonio cinco veces.

AM: Así es. Dos veces en teatro, dos en la radio y ahora en The Boroughs.

MWN: ¿Y estaría dispuesto a repetir una sexta?

AM: Claro. Cuando quiera.

MWN: La serie reúne a un reparto muy veterano y muy conocido. ¿Ya se conocían antes de rodar?

AM: Sí, todos teníamos conexiones previas. Trabajé con Alfre Woodard hace unos años y con Clarke Peters coincidí en una serie británica en los ochenta. Eso ayuda porque entre nosotros ya existía familiaridad. No hubo necesidad de romper el hielo.

MWN: The Boroughs tiene elementos de ciencia ficción y terror, pero también una dimensión muy humana. ¿Qué le interesó del proyecto?

AM: Lo primero fue la escritura. Los guiones estaban muy acabados, muy trabajados. Todo estaba ahí: el tono, el ritmo, la personalidad de los personajes. Para un actor eso es un regalo. Después vinieron muchas conversaciones con los creadores, Jeff Addiss y Will Matthews, sobre quién era Sam, cómo se vestía, qué le gustaba, qué tipo de pasado tenía. Todo eso te permite construir una vida interior muy sólida.

MWN: ¿Le resultó fácil conectar con Sam Cooper?

AM: Sí, porque algunas experiencias del personaje me resultaban cercanas. Sam es un hombre que siente que está perdiendo el control sobre su propia vida. Acaba de enviudar, se encuentra en un entorno nuevo y percibe que los demás toman decisiones por él. Creo que cualquiera que envejece entiende ese miedo. La sensación de que tu autonomía se reduce poco a poco.

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MWN: La serie habla precisamente de la invisibilidad de las personas mayores.

AM: Exacto. Todos los personajes están luchando, de una manera u otra, por ser vistos y escuchados. Sam necesita que escuchen lo que quiere para su futuro. Wally necesita que entiendan cómo vive su enfermedad. Todos tienen una necesidad muy fuerte de conservar su identidad.

MWN: ¿Cree que esa es la verdadera dimensión política de la serie?

AM: Sí. Cuando envejeces no sólo puedes perder ciertas capacidades físicas o económicas. También corres el riesgo de perder tu lugar en el mundo. De repente dejas de ser alguien al que la sociedad presta atención. Y eso puede resultar devastador. La serie utiliza elementos fantásticos para hablar de algo muy real.

MWN: Hay un componente heredado de Stranger Things como es la comunidad aparentemente perfecta con el monstruo escondido. De nuevo, el misterio que crece episodio a episodio.

AM: Sí, aunque aquí el enfoque es distinto. Lo interesante es que los héroes no son jóvenes descubriendo el mundo, sino personas que ya han vivido mucho. Personajes con experiencia, con cicatrices, con pérdidas acumuladas. Eso le da otro peso emocional.

MWN: ¿Le atrajo esa idea de ver a personajes mayores ocupando el centro de una serie de género?

AM: Muchísimo. No ocurre tan a menudo. Normalmente las historias de ciencia ficción o fantasía están protagonizadas por gente joven. Aquí hay un grupo de personas mayores enfrentándose a algo extraordinario. Son seres humanos que no quieren quedarse al margen. Eso me pareció muy estimulante.

MWN: También hay humor.

AM: Sí, y era importante que lo hubiera. La serie habla de cuestiones difíciles, pero no desde la solemnidad. Hay ironía y sarcasmo, hay camaradería entre los personajes. Eso hace que resulten más humanos.

MWN: ¿Cómo fue trabajar con un reparto tan potente?

AM: Maravilloso. Todos llegaban muy preparados y con muchas ganas de colaborar. Cuando tienes delante a actores como Geena Davis o Alfre Woodard, el nivel sube de forma natural. Es muy real. Nadie intenta imponerse sobre los demás.

Streaming. En 'The Boroughs', la nueva producción de los creadores de Stranger Things, un grupo de jubilados se enfrenta a una intriga sobrenatural en su comunidad. Foto: Netflix. (COURTESY OF NETFLIX)

MWN: Los creadores comentaban que ustedes también ayudaron a redefinir algunas relaciones entre personajes.

AM: Sí, porque cuando empiezas a trabajar aparecen matices que quizá no estaban previstos. Cuando hablamos de relaciones largas, de matrimonios que llevan cuarenta años juntos, los mayores sabemos cómo interpretarlos. Hay cosas que no necesitan verbalizarse. Eso fuimos descubriéndolo durante el rodaje.

MWN: Sam llega a The Boroughs pensando que es un lugar tranquilo y acaba enfrentándose a una conspiración monstruosa. ¿Qué representa ese monstruo?

AM: Creo que representa muchas cosas. El miedo a perder la memoria, el miedo a dejar de ser útil, incluso la explotación de las personas vulnerables. Pero lo interesante es que nunca se queda solo en lo literal. El terror funciona porque conecta con emociones reales.

MWN: Usted lleva décadas alternando cine comercial, teatro y televisión. ¿Qué le sigue motivando a aceptar proyectos?

AM: La curiosidad. Mientras haya personajes interesantes y buenos guiones, sigo teniendo ganas de trabajar. Además, actuar sigue siendo una forma de explorar la condición humana. Eso nunca se agota.

MWN: ¿Siente que vive un momento especialmente fértil de su carrera?

AM: No lo sé. Intento no analizar demasiado esas cosas. Me siento afortunado porque sigo trabajando con gente talentosa y porque todavía aparecen personajes que me desafían.

MWN: Muchos espectadores siguen asociándole inevitablemente con Doctor Octopus.

AM: Bueno, forma parte de mi vida y le tengo mucho cariño al personaje. Fue una experiencia extraordinaria.

MWN: ¿Volvería a interpretarlo?

AM: Sin ninguna duda.

MWN: ¿Qué cree que diferencia a The Boroughs de otras series actuales de ciencia ficción?

AM: Que habla de personas normales que tienden a quedar fuera de este tipo de relatos. Y lo hace sin paternalismo. Los personajes son complejos, contradictorios, divertidos, vulnerables. No están ahí para inspirar ternura, son protagonistas de una gran aventura.

MWN: La serie insiste mucho en la idea de comunidad.

AM: Sí. Al principio todos parecen bastante aislados, incluso desconfiados. Pero la amenaza los obliga a unirse. Y descubren que todavía tienen algo valioso que aportar. Creo que eso conecta mucho con el momento actual.

MWN: ¿Cuál espera que sea la reacción del público?

AM: Espero que se diviertan, claro, porque la serie tiene suspense y entretenimiento. Pero también espero que salgan pensando en cómo tratamos a las personas mayores y en la importancia de seguir escuchándolas.