Maisak, Nicky Jam y Altafulla lideran los lanzamientos de la semana: conozca las novedades

La música latina sigue encontrando nuevas formas de contar historias personales, emocionales y sociales. Esta semana llegan propuestas que van desde la nostalgia de quienes viven lejos de casa hasta reflexiones sobre el amor, la política y la búsqueda de identidad artística.

Altafulla canta a la nostalgia de quienes viven lejos de casa

Altafulla presenta “Detallitos de la USA”, una canción inspirada en una experiencia compartida por millones de latinoamericanos: la distancia. El artista barranquillero transforma en música los sentimientos de quienes dejan su hogar para buscar nuevas oportunidades, pero siguen conectados emocionalmente con sus raíces.

A través de una narrativa cercana y cotidiana, la canción habla del sacrificio, la familia, los amigos que quedaron atrás y la esperanza de regresar algún día. Además, incluye referencias a Barranquilla y a la experiencia migrante, convirtiéndose en un homenaje a quienes construyen sus sueños lejos de casa sin olvidar de dónde vienen.

Maisak y Nicky Jam le cantan al despecho sin rencor

El venezolano Maisak y Nicky Jam vuelven a encontrarse musicalmente en “Con Amor”, una canción que propone una mirada diferente al desamor. En lugar de enfocarse en el resentimiento, el sencillo invita a agradecer las experiencias vividas y a recordar con cariño a las personas que marcaron una etapa importante de la vida.

La colaboración representa además un momento especial para Maisak, quien ha señalado en varias ocasiones la influencia que el intérprete puertorriqueño ha tenido en su carrera artística. Con sonidos urbanos y una letra cargada de madurez emocional, ambos artistas presentan una propuesta que conecta con quienes han aprendido a cerrar ciclos desde la gratitud.

Cosme convierte el tarot en una experiencia musical

El cantante y compositor puertorriqueño Cosme estrena “BRUJO”, su primer álbum como solista. Se trata de un proyecto conceptual construido alrededor del tarot, la música y un cortometraje filmado en Guayama, Puerto Rico.

A través de seis cartas ilustradas especialmente para el álbum, el artista explora temas como la intuición, el propósito, la transformación, el dolor y la autenticidad. El disco nace de un momento de crisis creativa y funciona como un regreso a sus raíces, a la música que lo formó y a las razones que lo llevaron a creer nuevamente en su camino artístico.

Bonus Trak cuestiona el poder del dinero en la política

En medio del ambiente electoral que atraviesa Colombia, la banda bogotana Bonus Trak presenta “Money Money”, una canción que reflexiona sobre la influencia del dinero en las estructuras de poder.

Con una propuesta de rock cargada de energía, riffs contundentes y una letra crítica, el grupo pone sobre la mesa temas como la corrupción, la ambición y la forma en que los intereses económicos terminan condicionando muchas decisiones políticas. El sencillo busca reflejar la frustración de una sociedad que convive diariamente con estas problemáticas.

Bohanan apuesta por la expansión internacional

Luego de un año de consolidación artística en Estados Unidos, Bohanan inicia una nueva etapa enfocada en la expansión internacional. El proyecto liderado por Daniel Gómez continúa desarrollando una propuesta que combina elementos emocionales, conceptuales y sonoros con una fuerte identidad latina.

Los nuevos lanzamientos forman parte de una estrategia que busca fortalecer la narrativa del proyecto y preparar el camino hacia un trabajo de mayor formato, como un EP o un álbum, conectando cada sencillo dentro de un mismo universo creativo.

La Bandada fortalece su propuesta de pop místico

La agrupación colombiana La Bandada continúa explorando su identidad artística a través de una propuesta que fusiona pop místico, sonidos latinoamericanos, afrobeat y cuerdas andinas.

Nacida en Medellín en 2021, la banda está integrada por Alejandra Pulgarín, Karen Castaño y Yessica Duque, tres artistas provenientes de la música y el teatro. Su propuesta destaca por las armonías vocales, la presencia escénica y una puesta en escena que convierte cada presentación en una experiencia cercana al lenguaje teatral, consolidando una de las apuestas más particulares de la nueva escena alternativa colombiana.