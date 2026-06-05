El emotivo video con mensajes de optimismo que dejó con la boca abierta a los hinchas del fútbol

A un mes del lanzamiento de #ElSaborDeCreer, la campaña multimarca más grande de la historia de Nutresa y la principal plataforma de optimismo país, las 17 marcas participantes sorprendieron a los millones de fanáticos del fútbol por los atractivos mensajes de esperanza - como “Con la fe intacta” y “Hagamos historia”-, que encontraron en más de 400 posiciones estratégicas de la vía pública de las principales ciudades del país, y que fueron capturadas en un emotivo video que suma las voces de Andrea Guerrero, El Cantante del Gol (Javier Fernández) y Juan Felipe Cadavid, figuras icónicas del periodismo deportivo nacional, conectando con la ilusión de todo un país.

“Nos emociona que estos mensajes llenos de optimismo sigan llegando a millones de colombianos, y que además nuestros consumidores puedan aprovecharlos para reforzar el orgullo, la confianza y el creer que todo puede salir bien. Un mensaje en el lugar correcto puede llenar de optimismo a toda Colombia”, señala María Elisa Botero, CMO de Nutresa.

Gracias a un despliegue omnicanal que le sube el volumen al optimismo de los colombianos, #ElSabordeCreer logra una presencia contundente en plataformas digitales, medios de comunicación y una toma de los espacios de la vía pública con más de 400 posiciones estratégica, Ha impactado a más de 35 millones de colombianos, y ha logrado más de 150 millones de impactos a través de los creadores de contenido que han amplificado el mensaje, incrementando la rotación de los SKUs en un 12% y superándola venta de unidades esperadas para la fecha en un 15%.

Lo anterior, potenciado por una robusta red de creadores de contenido, deportistas y artistas —como J Balvin, Marcela García, Valentina Ferrer, Luis Carlos Vélez y Pugliato, entre otros— que amplifican simultáneamente el mensaje desde sus plataformas y comunidades. Adicionalmente, hemos tenido el respaldo de los streamers más influyentes de la región, como Westcol.

#ElSaborDeCreer se enmarca en el momento más sólido de Grupo Nutresa. Hoy, es la empresa más valiosa de Colombia, con 17 marcas líderes en el top of mind de su categorías. La compañía cuenta con 169 marcas en más de 80 países, 47 plantas de producción en 16 geografías y 47.000 colaboradores.