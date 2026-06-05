¿Cuánto sabes sobre Julianne Moore?

A lo largo de su carrera, Julianne Moore se ha distinguido por interpretar personajes complejos y alejados de los estereotipos.
Su capacidad para transitar entre dramas íntimos, thrillers, comedias y grandes producciones de Hollywood la ha convertido en una de las actrices más respetadas de la industria.
Su trabajo ha sido reconocido tanto por la crítica como por el público, consolidando una trayectoria que sigue vigente y en constante evolución.
Este quiz pone a prueba tus conocimientos sobre la vida y la trayectoria de Julianne Moore.
1. ¿En qué estado nació la actriz estadounidense Julianne Moore?
a) Oregon
b) Carolina del Norte
c) Texas
2. ¿En qué década comenzó a ganar notoriedad como actriz?
a) 1980
b) 1990
c) 2000
3. ¿Qué personaje interpretó en la saga The Hunger Games?
a) Alma Coin
b) Effie Trinket
c) Paylor
4. Participó junto a Nicole Kidman y Meryl Streep en:
a) Safe
b) Hannibal
c) The Hours
5. Interpretó a una estrella de Hollywood en esta película:
a) Maps to the Stars
b) Chloe
c) Freeheld
6. ¿En cuál de estas películas interpretó a Clarice Starling?
a) Safe
b) Hannibal
c) Boogie Nights
7. ¿Qué película de ciencia ficción protagonizó junto a Clive Owen y Michael Caine?
a) The Forgotten
b) Evolution
c) Children of Men
8. ¿En cuál de estas películas interpretó a Margaret White?
a) Doctor Sleep
b) Carrie
c) Firestarter
9. ¿En qué película compartió créditos con Mark Wahlberg?
a) Chloe
b) Freeheld
c) Boogie Nights
10. ¿Cuál de estas franquicias contó con la participación de Julianne Moore?
a) The Hunger Games
b) Mission: Impossible
c) Pirates of the Caribbean
11. Además de actriz, Julianne Moore también ha publicado:
a) Libros infantiles
b) Novelas históricas
c) Libros de ciencia ficción
12. ¿Por cuál película ganó el Oscar a Mejor Actriz?
a) Far from Heaven
b) The Hours
c) Still Alice
RESPUESTAS:
1 b / 2 b / 3 a / 4 c / 5 a / 6 b
7 c / 8 b / 9 c / 10 a / 11 a / 12 c
ACIERTOS:
1 a 4 – Principiante. Conoces algunos aspectos de la carrera de Julianne Moore, pero su extensa filmografía guarda muchas sorpresas. Tal vez sea el momento perfecto para explorar más de las películas y personajes que la han convertido en una actriz de referencia.
5 a 8 – Intermedio. Tienes una buena idea de quién es Julianne Moore y de los momentos más importantes de su carrera. Quizá algunos datos se te escaparon, pero tu puntuación refleja un sólido conocimiento de su trabajo en la pantalla grande.
9 a 12 – Avanzado. Conoces muy bien la trayectoria de la actriz, desde sus películas más reconocidas hasta algunos detalles menos conocidos de su carrera. Tu resultado demuestra que eres un verdadero conocedor de una de las figuras más destacadas del cine contemporáneo.