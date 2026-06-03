Hallan sin vida a reconocida ‘influencer’ mexicana: Sus últimos videos encienden las alarmas

El mundo de los creadores de contenido se encuentra de luto tras la trágica noticia del fallecimiento de Paola Márquez, una reconocida influencer mexicana originaria de la región de la Huasteca. La joven, quien apenas el pasado 8 de octubre había celebrado su cumpleaños número 30, fue encontrada sin vida al interior de su residencia, un hecho que ha desatado una ola de profunda consternación entre sus seguidores y que actualmente es objeto de una rigurosa investigación por parte de las autoridades judiciales.

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Márquez había consolidado una notable popularidad en la plataforma TikTok, donde acumulaba una comunidad de más de 1.7 millones de seguidores. Su contenido se caracterizaba por conectar de manera directa con la audiencia a través de videos enfocados en el desamor, la superación personal y las relaciones afectivas. Sin embargo, tras la confirmación de su deceso, sus publicaciones más recientes han cobrado un significado alarmante para sus seguidores, quienes hoy analizan con dolor las señales que la joven venía dejando en el entorno digital.

El foco de la atención pública se ha centrado en un video que Paola compartió a finales de abril. En dicho material, la creadora de contenido confesó abiertamente a su audiencia que estaba experimentando una notable pérdida de peso debido a un cuadro de depresión. Aunque en su momento muchos usuarios lo tomaron como parte de las habituales catarsis emocionales de su perfil, hoy sus seguidores inundan la publicación con mensajes de lamento, señalando que la declaración no era simple “contenido” para interactuar, sino un verdadero grito de ayuda y un reflejo de la crisis de salud mental que atravesaba en silencio.

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Por su parte, la Fiscalía General del Estado asumió el caso y mantiene el expediente bajo un estricto análisis técnico para esclarecer con total certeza las causas del deceso. Hasta el momento, las investigaciones oficiales se centran en la hipótesis de un presunto suicidio; no obstante, el organismo judicial ha subrayado que el proceso penal se encuentra en una etapa abierta y no se ha descartado ninguna otra línea de investigación de manera definitiva.

Las autoridades competentes indicaron que, hasta la fecha, las pruebas forenses y de campo recopiladas no muestran indicios que apunten a la participación de terceras personas o a la comisión de un delito violento vinculado directamente con la muerte de la influencer.

Con respecto al avance de las pesquisas, la fiscal García Cázares ofreció declaraciones que reflejan la prudencia con la que se maneja el caso: “Todavía no estaríamos en disposición de decir que se trata de un suicidio, pero todo aparenta que sí”. El funcionario reiteró que las diligencias continuarán activas hasta descartar por completo cualquier anomalía o circunstancia externa en torno al fallecimiento, mientras la comunidad digital despide con tristeza la joven.