¿Cuánto sabes sobre Taylor Swift?

Taylor Swift es una de las artistas pop más influyentes del siglo XXI. Se ha convertido en un fenómeno global que trasciende generaciones y fronteras. Foto: Instagram de Taylor Swift.

Taylor Swift es una de las artistas pop más influyentes del siglo XXI. Se ha convertido en un fenómeno global que trasciende generaciones y fronteras. Sus discos, giras y estrategias musicales han roto récords de ventas, reproducciones y asistencia en estadios alrededor del mundo.

Además de su impacto en la industria musical, la cantante estadounidense también es considerada una figura clave de la cultura popular contemporánea, gracias a su cercanía con los fans, a sus letras autobiográficas y a su capacidad para reinventarse constantemente.

1. ¿Cuál es el nombre de su primer álbum de estudio?

a) Fearless

b) Taylor Swift

c) Red

2. ¿Qué canción ayudó a lanzar su fama internacional en sus primeros años?

a) Love Story

b) Blank Space

c) Shake It Off

3. ¿Cuál de estos álbumes marcó oficialmente su transición al pop?

a) Speak Now

b) Red

c) 1989

4. ¿Qué número aparece constantemente relacionado con Taylor Swift?

a) 7

b) 13

c) 22

5. ¿Cómo se llama la gira que rompió récords mundiales de recaudación en 2023 y 2024?

a) Reputation Stadium Tour

b) Red Live Tour

c) The Eras Tour

6. ¿Cuál de estos álbumes fue lanzado durante la pandemia de COVID-19?

a) Folklore

b) Lover

c) Reputation

Música. Taylor Swift es una de las artistas pop más influyentes del siglo XXI. Se ha convertido en un fenómeno global que trasciende generaciones y fronteras. Foto: Wikipedia.

7. ¿Qué álbum incluye canciones como Cardigan y Exile?

a) Evermore

b) Folklore

c) Midnights

8. ¿Cuál de estas canciones NO es de Taylor Swift?

a) Bad Blood

b) Style

c) Driver’s License

9. ¿Qué canción de Taylor Swift se volvió especialmente popular en TikTok años después de su lanzamiento?

a) Cruel Summer

b) Fifteen

c) Mine

10. ¿Qué álbum incluye la canción Blank Space?

a) Lover

b) Red

c) 1989

26. ¿Qué canción canta junto a Bon Iver?

a) Exile

b) Lavender Haze

c) Bejeweled

28. ¿Cuál de estos álbumes ganó el Grammy al Álbum del Año?

a) Lover

b) Folklore

c) Reputation

++++

RESPUESTAS:

1 b / 2 a / 3 c / 4 b / 5 c / 6 a

7 b / 8 c / 9 a / 10 c / 11 a / 12 b

ACIERTOS:

1 a 4 – Principiante. Conoces el nombre de Taylor Swift, aunque todavía no entras por completo a su universo. Tal vez has escuchado algunos de sus éxitos, pero aún hay muchas eras por descubrir.

5 a 8 – Intermedio. Ya tienes buen dominio del mundo de Taylor Swift. Conoces varias canciones, momentos importantes de su carrera y algunos datos de su vida personal y artística. Nada mal.

9 a 12 – Avanzado. Definitivamente perteneces a la élite fan. Dominas discos, giras, polémicas, colaboraciones y referencias de distintas etapas de su carrera. Taylor probablemente estaría orgullosa.