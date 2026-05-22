Las mujeres somos las mayores aliadas de otras mujeres: Julian Moore

La actriz estadounidense obtuvo en Cannes el premio ‘Women In Motion’ con la tranquilidad de quien ya no necesita demostrar nada. Foto: Wikipedia.

Julianne Moore recibe en Cannes el premio Women In Motion con la tranquilidad de quien ya no necesita demostrar nada. A sus 65 años, la actriz estadounidense —ganadora del Óscar, un Emmy y referente de varias generaciones de intérpretes— reivindica el valor del punto de vista femenino, la complejidad de los personajes y las pequeñas emociones humanas frente al espectáculo vacío.

En conversación con Metro World News durante el festival, Julianne Moore reflexiona sobre su carrera, la representación de las mujeres en la industria y la necesidad de seguir contando historias desde la experiencia femenina. “Las mujeres somos las mayores aliadas de otras mujeres”, afirma.

MWN: Women In Motion premia una carrera que ha contribuido a ampliar la representación femenina en el cine. ¿Qué significa para usted este reconocimiento?

JM: Es un honor enorme y también una sorpresa. Los actores vivimos de un trabajo a otro, siempre pensando en lo siguiente y no en lo que queda atrás. Por eso, cuando alguien te invita a mirar tu trayectoria, piensas: “Vaya, todo esto lo he construido yo”. Es un momento bonito de reflexión.

MWN: ¿Qué apareció en esa reflexión?

JM: Más que papeles concretos, recuerdo el placer. Lo que me ha hecho seguir adelante siempre es que amo profundamente lo que hago. Prefiero actuar antes que hablar de actuar. Cuando trabajas entras casi en un estado de trance. No sabes exactamente qué estás buscando o de dónde vienen las emociones. Pero me encanta esa sensación de interpretar personajes, contar historias y sentir cosas. Eso es lo que buscamos en el arte.

Espectáculos. La actriz estadounidense Julianne Moore obtuvo en Cannes el premio ‘Women In Motion’ con la tranquilidad de quien ya no necesita demostrar nada. Foto: Instagram de Julianne Moore.

MWN: ¿Cuándo sintió eso por primera vez?

JM: Cuando aprendí a leer. Sentía algo muy íntimo al entrar en un libro, como si alguien me estuviera viendo de verdad. Me parecía milagroso reconocerme en una historia y descubrir que otras personas sentían lo mismo. Luego entendí que eso tenía que ver con la universalidad de la experiencia humana. Más tarde, en el club de teatro del colegio, descubrí que podía prolongar esa sensación a través de la interpretación.

MWN: ¿El teatro llegó porque no encajaba en otros lugares?

JM: Totalmente. No era deportista, no servía para los equipos del instituto. Así que terminé haciendo obras de teatro. Fue una extensión natural de la lectura.

MWN: Su primera vez en Cannes fue con An Ideal Husband, en 1999. ¿Qué le dio el cine que no encontraba en otros lugares?

JM: La colaboración. Hacer cine es un juego elaborado de fingir. Todos esos juegos que amas de niño se convierten, de repente, en un trabajo compartido con otras personas que también aman imaginar. Actores, directores, vestuaristas, diseñadores… todos trabajando juntos para contar qué significa estar vivo. Y además queda un objeto, una película, algo que puede durar para siempre.

MWN: En Las horas coincide simbólicamente con Nicole Kidman y Meryl Streep, aunque no compartieron escenas. ¿Qué recuerda de aquella experiencia?

JM: Amaba ese libro y no podía creer que me ofrecieran participar en la película. Y luego estaba la relación entre esas tres mujeres, aunque nunca trabajamos juntas. En realidad eran tres historias separadas, pero conectadas por algo muy femenino: cómo las vidas y experiencias de otras mujeres nos afectan incluso sin conocerlas.

MWN: Habla mucho de Meryl Streep como referencia.

JM: Para mí fue la primera actriz moderna. Crecí viendo estrellas de cine y, de pronto, apareció Meryl: sofisticada, glamourosa, pero también completamente humana. Accesible y distante al mismo tiempo. Encendió algo en muchas actrices de mi generación. Nos hizo pensar que podíamos aspirar a otra clase de trabajo.

MWN: Usted ha defendido mucho la importancia del punto de vista en una historia.

JM: Es lo primero que busco en un guion. Quiero saber de quién es la historia y desde dónde está contada. No necesito ser siempre la protagonista, pero sí entender cuál es mi lugar dentro del relato. Y me molestan mucho las simplificaciones. Cuando alguien dice: “Ella es la villana”, siempre me pregunto por qué. Nadie se considera el malo de su propia historia.

MWN: ¿Esa preocupación tiene que ver también con trabajar con directoras?

JM: Claro. Anoche vi aquí en Cannes una película dirigida por una mujer y me impresionó muchísimo cómo mostraba la experiencia femenina sin necesidad de subrayar ni convertirla en un discurso. Simplemente estaba ahí, en los detalles, en cómo esas mujeres habitaban el mundo. Eso me interesa mucho.

MWN: ¿Qué busca hoy en los personajes que acepta?

JM: Cada vez me interesa menos la tragedia artificial. Vivimos un momento muy duro en el mundo y me cuesta conectar con historias que solo buscan impacto emocional a través de explosiones, violencia o histeria. Me interesan más las emociones pequeñas y humanas.

MWN: ¿Por ejemplo?

JM: Preocuparte por el cumpleaños de tu mejor amiga, pensar si la gente acudirá a la fiesta o si le gustará tu regalo. Entiendo esas emociones. Las siento reales.

MWN: Acaba de rodar una comedia musical con Jesse Eisenberg. ¿Qué le atrajo de ese proyecto?

JM: El guion me electrizó. Habla de una mujer que encuentra una comunidad en el teatro amateur y descubre un lugar donde sentirse valorada. Puede parecer algo pequeño, pero para ella es enorme. Ese tipo de apuestas emocionales me interesan muchísimo.

MWN: ¿Siente que ahora puede elegir más?

JM: Sí, aunque mi carrera nunca ha sido lineal. Hay momentos en los que piensas: “No volveré a encontrar nada interesante”. Y de repente aparece un proyecto maravilloso. Lo que sí desarrollas con el tiempo es un oído más fino para reconocer aquello que realmente quieres hacer.

Espectáculos. La actriz estadounidense Julianne Moore obtuvo en Cannes el premio ‘Women In Motion’ con la tranquilidad de quien ya no necesita demostrar nada. Foto: Instagram de Julianne Moore.

MWN: La representación femenina en el cine sigue siendo desigual. ¿Es optimista?

JM: Creo que es un problema mucho más grande que el cine. También ocurre en las empresas, en la política o en la universidad. El cambio llega lentamente, decisión a decisión. Las mujeres somos las mayores aliadas de otras mujeres. Nos contratamos entre nosotras, escribimos historias sobre nosotras mismas y nos protegemos en los rodajes.

MWN: ¿Ha notado cambios reales?

JM: Sí. Cuando yo empezaba era rarísimo ver mujeres en los equipos técnicos. Ahora hay muchas más directoras, guionistas y jefas de departamento. Recuerdo un rodaje, después de la derrota de Hillary Clinton, en el que solo había dos mujeres en el set: una ayudante de cámara y yo. Le dije: “Mira alrededor, solo estamos tú y yo”. Fue impactante para las dos.

MWN: También contó una anécdota sobre su hija en un vuelo.

JM: Sí. La ascendieron a business class y me llamó sorprendida porque casi todos los pasajeros eran hombres. Había crecido en entornos educativos donde la representación parecía equilibrada y, de pronto, descubre otra realidad. Le dije: “Bienvenida a mi mundo”. Muchas mujeres jóvenes no lo ven hasta que lo ven.

MWN: ¿Qué consejo da a sus hijos?

JM: La ética de trabajo lo es todo. Cuando un joven trabaja bien, siempre aparece alguien dispuesto a ayudarle. También hablo mucho de preparación. La confianza no es algo innato. La confianza aparece cuando estás preparado.

MWN: Después de tantos años de carrera, ¿sigue sintiendo asombro?

JM: Totalmente. Todavía no puedo creer que me gane la vida haciendo esto. Creo mucho en seguir la curiosidad, en interesarse por las personas, por las historias, por el mundo. Si haces bien aquello que amas, acabas llegando a algún sitio.

MWN: ¿Nunca pensó en la meta final?

JM: No existe una meta final. La vida no funciona como una narrativa clásica con principio, desarrollo y desenlace. Simplemente sigues avanzando.

MWN: Hay una línea de Crazy, Stupid, Love que mucha gente recuerda: cuando su personaje confiesa que fue sola a ver Twilight.

JM: Me encanta esa frase porque en realidad lo dice todo. Habla de una mujer infeliz en su matrimonio que busca romanticismo y termina viendo una película de vampiros adolescentes. Es divertida, pero también profundamente triste y humana. Lo específico es lo que termina volviéndose universal.