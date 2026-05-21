Hija de Gregorio Pernía mostró los resultados de primer cirugía estética: “El Titi tuvo su propia catalina”

Hija de Gregorio Pernía confiesa que la llevó a un hospital y da ejemplo de lo importante que es alimentarse bien

Gregorio Pernía es un reconocido actor colombiano, conocido por su carisma y versatilidad en diversos roles.Su trayectoria en la actuación lo ha llevado a participar en numerosas telenovelas y producciones televisivas, conquistando al público con sus interpretaciones, el cucuteño a sus 56 años sigue siendo el amor platónico de miles de personas.

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Esta vez quien llamó atención de los reflectores fue su hija, Luna Pernía, quien compartió con sus seguidores el proceso de su primera cirugía estética. A través de sus plataformas digitales, la creadora de contenido compartió con total naturalidad los detalles de su mamoplastia de aumento, mostrando desde el vulnerable momento en que recibía la anestesia hasta el resultado final de su recuperación.

En TikTok, su video durante la anestesia no tardó en viralizarse, desatando una oleada de reacciones entre sus seguidores, quienes inmediatamente asociaron la situación con la ficción. La comparación con ‘Catalina Santana’, el icónico personaje de la saga Sin senos no hay paraíso —donde Gregorio Pernía interpretó magistralmente al entrañable narcotraficante ‘El Titi’—, se tomó las secciones de comentarios. “El Titi finalmente tuvo su propia Catalina en la vida real”, bromearon decenas de internautas, recordando la famosa trama televisiva que marcó a la televisión.

Lejos de ocultar el procedimiento o generar misterio, Luna decidió enviar un mensaje reflexivo a su comunidad sobre la seguridad personal y la autonomía corporal, defendiendo su derecho a buscar la versión de sí misma con la que se sienta más cómoda.

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“Hay decisiones que no cambian quién eres, pero sí la forma en la que empiezas a verte y a cuidarte. Este proceso me recordó que sentirse bien con uno mismo también es una forma de amor propio, paciencia y valentía”, expresó la joven en su publicación.

Asimismo, Pernía aprovechó para aconsejar a sus seguidoras y pedirles que dejen de lado los juicios externos o la culpa al momento de tomar decisiones sobre su aspecto físico: “Nunca se sientan culpables por hacer algo que las haga sentirse más seguras, felices y ustedes mismas”, sentenció.

A diferencia de otras figuras públicas que suelen recibir duras críticas al pasar por el quirófano, Luna ha contado con un fuerte respaldo de sus fanáticos, quienes aplaudieron su honestidad al mostrar el proceso real de la cirugía. Además de los comentarios nostálgicos y divertidos que vinculan su nueva imagen con la mítica producción de su padre, la joven fue elogiada por su madurez al abordar un tema que, para muchos, sigue siendo un tabú en las redes sociales.

Tema que no es ajeno a la conversación nacional; en Colombia, las cirugías estéticas han vuelto a estar bajo la lupa y en un intenso debate público tras la reciente tragedia de Yulixa Toloza, un caso que encendió las alarmas sobre los riesgos y las regulaciones de estos procedimientos en el país.