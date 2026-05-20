Bogotá se rinde ante el son y la palabra: llega ‘Autores Materiales 2026’

En una época marcada por la inmediatez y los sonidos efímeros, la canción de autor vuelve a encontrar su espacio en Bogotá con la llegada de “Autores Materiales 2026”, el festival del Teatro Colsubsidio que reunirá algunas de las voces más importantes de la música cubana contemporánea en una programación que apuesta por la emoción, la identidad latinoamericana y el poder de las historias contadas a través de la música.

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Más que una serie de conciertos, el festival se presenta como un encuentro cultural donde la palabra recupera protagonismo y la música vuelve a convertirse en un espacio para sentir, reflexionar y conectar. A través de artistas que han marcado generaciones dentro y fuera de Cuba, “Autores Materiales 2026” propone una experiencia íntima alrededor de canciones que han trascendido fronteras y se han convertido en parte de la memoria colectiva iberoamericana.

La programación iniciará el próximo Viernes 22 de mayo con un encuentro histórico entre Carlos Varela y X Alfonso, dos referentes fundamentales de la música cubana contemporánea que unirán en un mismo escenario la crónica urbana, la poesía, la vanguardia y la exploración sonora.

El Sábado 23 de mayo será el turno de Buena Fe, agrupación reconocida por convertir la canción en una herramienta de reflexión social y emocional, consolidándose como una de las propuestas más influyentes de la escena iberoamericana actual.

Finalmente, el Viernes 29 de mayo llegará la energía colectiva de Habana Abierta, agrupación emblemática que revolucionó la música de la isla a través de una mezcla de rock, son, trova y sonidos urbanos, convirtiéndose en un referente de libertad creativa y evolución musical.

Con esta edición, el festival propone una cartografía sonora de la Cuba contemporánea, conectando distintas generaciones de compositores y artistas que han hecho de la música una forma de narrar la realidad, reconstruir identidad y explorar nuevas maneras de entender la canción latinoamericana.

El festival reafirma además el compromiso del Teatro Colsubsidio con la formación de audiencias y la circulación de propuestas artísticas de alto valor cultural, consolidándose como uno de los escenarios más importantes de la ciudad para la conversación alrededor de las nuevas corrientes de la canción iberoamericana contemporánea.