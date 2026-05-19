Actriz de ‘Padres e hijos’ recordó la triste perdida de su hijo tras luchar con la ansiedad y la depresión

Padres e hijos se convirtió en un ícono para la televisión colombiana, pues durante más de 15 años se convirtió en parte de la rutina de millones de colombianos, quienes reservaban una hora de su tiempo para ver las alegrías, tristezas y dramas que vivió la familia Franco.Ahora bien, a finales de los años 90 la novela familiar no solo acompañó las tardes de miles de colombianos, también logró convertirse en un referente de todas las familias del país.

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Una de sus protagonistas fue Haydée Ramírez, la actriz vallecaucana que interpretó a ‘Gabriela Sánchez de Franco’ y quien ha hecho parte de otras grandes producciones de la televisión nacional. Recientemente, dio una emotiva entrevista para el pódcast Historias con ritmo, de Caracol TV, en la que habló del fallecimiento de su hijo Gustavo, quien desde muy joven batalló contra severas afectaciones de ansiedad y depresión.

A lo largo de la conversación, Ramírez relató con profunda nostalgia cómo fueron los últimos años al lado de su hijo y el inesperado desenlace que la cambió para siempre. Según explicó, Gustavo venía mostrando una evolución muy positiva en su salud mental, lo que los llevó a instalarse juntos en Subachoque durante un largo periodo.

“Fue un tiempo maravilloso porque estuvimos muy cerca y me contó muchas cosas. Luego, se sintió mejor para reincorporarse a trabajar y estábamos en proceso de pintar su apartamento(...)”, expresó la actriz, recordando la complicidad y el apoyo mutuo que compartieron en medio de la naturaleza.

Un desenlace repentino y devastador para el hijo de Haydée Ramírez

Debido a que la recuperación avanzaba de manera positiva, el joven se sintió listo para reincorporarse a la vida laboral y retomar su independencia. De hecho, la actriz detalló que se encontraban en pleno proceso de hacer dichos arreglos en el apartamento de Gustavo cuando la tragedia golpeó sin previo aviso. “Un día llegué y estaba en coma. Ahí empezó la parte difícil de llevarlo a la clínica; no se despertó en dos semanas y después murió”, confesó Haydée.

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Ante el inmenso vacío, la actriz se vio obligada a buscar un soporte emocional para sobrevivir al duelo, encontrando refugio en un grupo de ayuda que la sostuvo firmemente a lo largo de un proceso que ya suma ocho años. En medio de su búsqueda de respuestas y la necesidad de cerrar asuntos pendientes con Gustavo, Ramírez reveló que recurrió a una vidente para comunicarse con él poco después de su deceso, un encuentro espiritual que, según sus palabras, le trajo una profunda tranquilidad.

Como parte de este proceso de sanación y con el firme propósito de visibilizar la importancia de la salud mental, Haydée lanzó el libro titulado Días raros. A través de esta obra escrita, la caleña busca ofrecer un abrazo y un faro de guía para quienes transitan por el complejo y silencioso camino de perder a un ser querido bajo estas circunstancias, demostrando que el dolor se puede transformar en un legado de servicio y resiliencia.