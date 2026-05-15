“Se nos fue bebé por la persecución de la fiscal Laborde”: Laura Ojeda comparte video del presidente sobre su reciente pérdida

Laura Ojeda terminó contra las cuerdas luego de perder pleito legal contra la hermana de Day Vásquez, ¿qué pasó? (Redes Sociales Laura Ojeda)

La reciente publicación de Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro Burgos, volvió a sacudir el escenario político y judicial del país tras revelar detalles de la pérdida de su embarazo y compartir un video en el que el presidente Gustavo Petro responsabiliza directamente a la Fiscalía y a la fiscal Lucy Laborde por lo ocurrido.

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El mensaje, difundido a través de redes sociales, generó una ola de reacciones debido a la gravedad de las afirmaciones realizadas por el mandatario y al contexto judicial que rodea actualmente a la familia presidencial. En el video compartido por Ojeda, el jefe de Estado aseguró que la presión derivada de las investigaciones habría afectado emocionalmente a su nuera y desencadenado la pérdida del bebé.

Laura Ojeda comparte doloroso video de Gustavo Petro tras perder su embarazo en medio de proceso judicial

“Se nos fue bebé por la persecución de la fiscal Laborde con apoyo de la Fiscalía General”, escribió Laura Ojeda en la publicación que acompañó el video presidencial.

En las imágenes difundidas en redes, el presidente Gustavo Petro afirmó: “Ya mató a mi nieto, por orden de la fiscal Laborde, por orden del exfiscal general, creo yo, y le dijo que la iba a poner presa y nada tiene que ver en el asunto y estaba embarazada y abortó y esas son las presiones que yo tengo que aguantar, pero yo las aguanto y no la gente. Este tipo de persecución solo porque queremos poner un gobierno progresista”.

Las declaraciones del mandatario reavivaron el debate alrededor del proceso judicial que enfrenta Laura Ojeda y la tensión política entre el Gobierno nacional y sectores de la Fiscalía General de la Nación.

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La publicación que reveló la pérdida del embarazo

La controversia tomó fuerza días después de que Laura Ojeda realizara una serie de publicaciones en sus redes sociales donde habló públicamente del embarazo que atravesaba desde abril de 2026 y de la posterior pérdida del bebé el pasado 12 de mayo, fecha que coincidió con una diligencia judicial programada en Barranquilla.

La barranquillera, reconocida además por su relación con Nicolás Petro, compartió un carrusel de imágenes en Instagram mostrando parte del proceso de gestación. Entre las fotografías aparecieron pruebas médicas de sangre con resultado positivo, exámenes caseros de embarazo y finalmente un documento médico en el que se registró un “aborto espontáneo”.

Según relató la propia Ojeda, el embarazo representaba una nueva ilusión para la familia, especialmente porque junto a Nicolás Petro son padres de Luka, el único nieto varón del presidente Gustavo Petro.

En el mensaje publicado en Instagram, Laura Ojeda expresó el dolor que atraviesa tras la pérdida: “Hoy siento un dolor profundo que me parte el alma. Aunque eras muy chiquito, ya eras parte de nuestras vidas, esos días nos llenaste de mucha ilusión. Te teníamos hasta el nombre, bebé Marena o Alessandro, aunque no pude tenerte en mis brazos, siempre serás parte de mí”.

También añadió: “Hoy solo quedan lágrimas y amor eterno para ti. No me queda más que aceptar la voluntad de Dios aunque no la entienda”.

La publicación generó múltiples reacciones en redes sociales y mensajes de solidaridad desde distintos sectores políticos y sociales. Una de las personas que reaccionó fue Laura Sarabia, quien escribió en los comentarios: “Lo siento mucho. Mucha fuerza y que Dios te ayude a entender y sea tu paz”.

La audiencia judicial que coincidió con la pérdida

La revelación sobre el embarazo y su pérdida ocurrió luego de que fuera aplazada la audiencia de imputación de cargos contra Laura Ojeda prevista para el 12 de mayo de 2026.

En un primer momento se conoció que la diligencia judicial había sido suspendida por una incapacidad médica presentada por su abogado. Sin embargo, posteriormente se confirmó que la solicitud estaba relacionada con el estado de salud de Ojeda tras la pérdida del embarazo.

Ese mismo día, la pareja de Nicolás Petro publicó un mensaje en su cuenta de X que llamó la atención de la opinión pública. “No hay peor enemigo que una madre dolida. Prepárense…”, escribió.

La frase generó múltiples interpretaciones dentro del ambiente político y judicial, especialmente por la investigación que enfrenta actualmente ante la Fiscalía General de la Nación.

El proceso judicial contra Laura Ojeda

El caso que involucra a Laura Ojeda está relacionado con una investigación por presunta violación de datos personales y supuesto acceso abusivo a sistemas informáticos, hechos que tendrían como víctima a Day Vásquez.

La Fiscalía sostiene que durante el allanamiento realizado en Barranquilla para la captura de Nicolás Petro fueron extraídos datos relevantes del celular de Laura Ojeda. Según el abogado de Day Vásquez, Alait Freja, la información encontrada habría permitido abrir nuevas líneas de investigación relacionadas con presuntas interceptaciones ilegales y acceso indebido a comunicaciones privadas.

El expediente también menciona la posible clonación de una SIM card asociada al número telefónico de Day Vásquez, situación que habría permitido acceder a conversaciones privadas, aplicaciones de mensajería y redes sociales sin autorización.

De acuerdo con información revelada por medios nacionales, los investigadores consideran que existirían indicios de una especie de “interceptación casera”, modalidad que actualmente se encuentra bajo análisis judicial.

El caso adquirió aún más notoriedad luego de conocerse chats y mensajes relacionados con presuntas “chuzadas” entre las partes involucradas. En uno de los mensajes revelados dentro de la investigación contra Nicolás Petro habría aparecido la frase “Te chuzé”, elemento que se convirtió en pieza clave dentro del expediente.

Actualmente, la Fiscalía busca determinar si estas acciones correspondieron a hechos aislados o si hacían parte de una estrategia sistemática de interceptación y acceso irregular a información privada.

El debate político alrededor de la Fiscalía

Las declaraciones de Gustavo Petro responsabilizando a la fiscal Lucy Laborde y a la Fiscalía General abrieron un nuevo frente de confrontación política.

Desde el entorno presidencial sostienen que las investigaciones judiciales han generado una presión emocional constante sobre la familia Petro y consideran que el proceso contra Laura Ojeda ha estado marcado por persecución política.

Por su parte, la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con el acceso indebido a sistemas informáticos y ha insistido en que el proceso avanza bajo criterios técnicos y jurídicos.

Dentro de las audiencias también surgieron cuestionamientos sobre posibles accesos irregulares a información reservada del caso de Nicolás Petro. La fiscal Lucy Laborde advirtió anteriormente que personas ajenas a la institución habrían ingresado al sistema judicial, situación que motivó nuevas investigaciones internas.

“Se detectó el ingreso al sistema de una persona ajena a la institución… ningún particular puede acceder a información reservada”, indicó la funcionaria durante una audiencia previa.

Además, se conoció que miembros de la Dijín habrían realizado consultas no autorizadas dentro de los sistemas de información de la Fiscalía, ampliando el alcance del escándalo judicial.

La defensa de Laura Ojeda

La defensa de Laura Ojeda ha intentado excluir el celular decomisado durante el allanamiento como prueba dentro del proceso.

El abogado de la barranquillera cuestionó la forma en que el material probatorio fue incorporado al expediente y señaló presuntas inconsistencias en el manejo de la evidencia.

“Su señoría… ¿por qué ahora es privilegiada?, permitiendo el uso de la extracción del celular de Laura Ojeda”, argumentó durante una de las diligencias judiciales.

La defensa también ha cuestionado las denuncias presentadas por Day Vásquez y sostiene que existirían motivaciones personales detrás del caso. Incluso, anunciaron que podrían acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Un caso que sigue generando impacto nacional

La combinación entre el drama familiar, las acusaciones políticas y las investigaciones judiciales convirtió nuevamente a la familia Petro en el centro del debate nacional.

Mientras Laura Ojeda atraviesa el duelo por la pérdida de su embarazo, el proceso judicial continúa avanzando y mantiene en expectativa al país por las implicaciones políticas, tecnológicas y legales que podrían surgir en las próximas audiencias.

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Por ahora, las declaraciones del presidente Gustavo Petro y las publicaciones de Laura Ojeda siguen generando reacciones en redes sociales y profundizando la discusión sobre el alcance de las investigaciones de la Fiscalía y el impacto emocional que estos procesos tienen sobre las personas involucradas.