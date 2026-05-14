¿El regreso de las brujas? Se filtran imágenes de la temporada 13 de American Horror Story con el cast original

El universo de Ryan Murphy ha vuelto a llamar la atención del internet. Tras meses de especulaciones sobre el futuro de la antología de terror más famosa de la televisión, las redes sociales han estado atentas a la filtración de las primeras imágenes oficiales y el logo de lo que sería American Horror Story: Season 13. Lo que comenzó como un rumor hoy cobra fuerza con un detalle que los fanáticos han esperado por años: el regreso del elenco original y la conexión definitiva de todas sus pesadillas.

Coven 2.0: Las brujas están de vuelta

Las imágenes filtradas, que ya circulan masivamente en X, muestran el esperado retorno a la emblemática Academia Miss Robichaux para Jóvenes Excepcionales. Pero lo que realmente ha encendido las alarmas es el elenco que aparece en el set. Se ha confirmado la presencia de personajes icónicos como Cordelia Goode, Madison Montgomery, Queenie y Mallory.

La posibilidad de una secuela directa o una nueva expansión del arco de las brujas (vistas por última vez en Apocalypse) parece ser el eje central de esta nueva entrega. Además, se reportan avistamientos de Nan y la enigmática Winter, lo que sugiere que las líneas temporales volverán a cruzarse de forma magistral.

Sin embargo, no todo es magia blanca. Las filtraciones revelan un giro oscuro que ha dejado a los seguidores sin aliento: la presencia de los villanos más aterradores de la serie compartiendo espacio con el aquelarre. Según las fotografías y reportes del set, personajes como James Patrick March, El Hombre de Látex, Kai Anderson y hasta figuras históricas llevadas a la ficción como Dahmer, El Zodiaco, Richard Ramírez y La Dalia Negra estarían vinculados a la trama dentro de la academia.

Este “multiverso del terror” sugiere que la temporada 13 podría ser la culminación épica de la franquicia, reuniendo los elementos más perturbadores de temporadas como Murder House, Asylum, Coven y Hotel.

Rodajes en Nueva York

La producción se encuentra actualmente activa en la Iglesia de Riverside en Nueva York, donde se han captado movimientos de cámaras y escenografía que coinciden con la estética de las imágenes filtradas. Aunque no se ha confirmado si este material corresponde a un teaser promocional de alto presupuesto o a los episodios centrales de la temporada, la presencia de la legendaria Jessica Lange en el set ha terminado por validar el entusiasmo de la audiencia.

Aunque los detalles del guion se mantienen bajo llave, el regreso de Lange junto a las protagonistas originales marca un hito para la serie, que en sus últimas entregas había apostado por rostros nuevos. Con el logo ya circulando y la producción en marcha, la temporada 13 de American Horror Story se perfila como el evento televisivo del año, prometiendo cerrar círculos que quedaron abiertos desde hace más de una década.