¿Cuánto sabes sobre Alejandro González Iñárritu?

El cineasta Alejandro González Iñárritu ha construido una de las filmografías más reconocidas e intensas del cine contemporáneo. Sus películas suelen ser intensas, emocionales y visualmente impactantes. Foto: Wikipedia.

El cineasta Alejandro González Iñárritu ha construido una de las filmografías más reconocidas e intensas del cine contemporáneo. Sus películas suelen ser intensas, emocionales y visualmente impactantes.

Ganador de múltiples premios Óscar y figura clave del cine mexicano a nivel internacional, ha destacado por sus historias emocionales, narrativas complejas y una poderosa propuesta visual.

Desde el éxito de Amores Perros hasta los premios Óscar obtenidos con Birdman y The Revenant, el director mexicano se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del cine contemporáneo.

A lo largo de su carrera ha explorado temas como el dolor, la culpa, la supervivencia y las relaciones humanas, desarrollando un estilo narrativo que lo ha convertido en un referente internacional.

1. ¿Qué película lanzó internacionalmente la carrera de Iñárritu?

a) Babel

b) Birdman

c) Amores Perros

2. ¿Qué actor protagonizó la película The Revenant, que tuvo un estreno mundial a finales de 2015?

a) Brad Pitt

b) Leonardo DiCaprio

c) Tom Cruise

3. ¿Cuántos premios Óscar ganó Birdman en total?

a) Dos

b) Cuatro

c) Seis

4. ¿Cuál de estas películas NO fue dirigida por Iñárritu?

a) Roma

b) Babel

c) 21 Grams

5. ¿Qué actor español protagonizó la película Biutiful?

a) Javier Cámara

b) Antonio Banderas

c) Javier Bardem

6. ¿Qué película de Iñárritu conecta historias ocurridas en distintos países?

a) Babel

b) Birdman

c) Carne y Arena

Hollywood. El cineasta Alejandro González Iñárritu ha construido una de las filmografías más reconocidas e intensas del cine contemporáneo. Sus películas suelen ser intensas, emocionales y visualmente impactantes. Foto: Wikipedia. (Martin Kraft)

7. ¿Qué premio ganó Iñárritu por The Revenant?

a) Mejor Director

b) Mejor Actor

c) Mejor Guion Original

8. ¿De qué año es la película Amores Perros, protagonizada por Gael García Bernal?

a) 1999

b) 2000

c) 2001

9. ¿Qué temática aparece con frecuencia en las películas de Iñárritu?

a) Comedias románticas

b) Relaciones humanas y conflictos emocionales

c) Ciencia ficción

10. ¿En qué ciudad nació Iñárritu?

a) Guadalajara

b) Monterrey

c) Ciudad de México

11. ¿Con qué guionista colaboró Iñárritu en películas como Amores Perros, 21 Grams y Babel?

a) Guillermo del Toro

b) Alfonso Cuarón

c) Guillermo Arriaga

12. ¿Qué película de Iñárritu se desarrolla principalmente dentro de un teatro?

a) Birdman

b) Babel

c) 21 Grams

RESPUESTAS:

1 c / 2 b / 3 b / 4 a / 5 c / 6 a

7 a / 8 b / 9 b / 10 c / 11 c / 12 a

ACIERTOS:

0 a 4 — Principiante: apenas estás entrando al universo de Iñárritu. Tal vez reconoces algunas de sus películas más famosas, pero todavía tienes mucho por descubrir sobre uno de los directores mexicanos más influyentes del cine contemporáneo.

5 a 8 — Intermedio: vas por buen camino. Conoces buena parte de la trayectoria de Alejandro González Iñárritu y seguramente has visto varias de sus películas más importantes.

9 a 12 — Avanzado: eres un verdadero cinéfilo. Conoces a fondo la carrera, estilo y filmografía de Iñárritu, desde Amores Perros hasta sus grandes triunfos en Hollywood.