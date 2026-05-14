Bogotá tendrá una de las experiencias de pilates más grandes jamás realizadas en Latinoamérica

Bogotá será el escenario de una de las acciones de pilates más ambiciosas realizadas en el país, con un formato que, por su escala y características, no se ha desarrollado previamente en Latinoamérica ni en Estados Unidos. En el marco de los 15 años de Pilates Proworks, la marca prepara Pilates Week, una programación que se llevará a cabo del 21 al 24 de mayo de 2026 y que llevará esta disciplina a una escala inédita en Colombia: 35 máquinas tipo reformer operando en simultáneo, con una proyección de más de 900 asistentes durante la semana. Las clases se organizarán en sesiones con cupos limitados, lo que permitirá ampliar la participación sin perder el enfoque técnico de la práctica.

Además de las sesiones, el evento incorporará experiencias desarrolladas junto a marcas aliadas como Isdin, Gooms, Easy Detox, Café Rico, Skin Concept, entre otras, incluyendo activaciones y obsequios para los asistentes. La programación se complementa con un market de bienestar abierto al público, donde convergen marcas, contenido y propuestas en torno al estilo de vida saludable, así como una agenda de charlas enfocadas en movimiento, salud y bienestar.

En ese marco, la programación de clases se desarrollará a lo largo de la semana en diferentes franjas horarias, con sesiones distribuidas durante el día y los fines de semana. La agenda incluirá formatos como Focus y Essential, basados en una experiencia inmersiva con audífonos individuales que reducen el ruido externo y potencian la conexión con la guía del instructor, así como Pro Burn, dirigidos a distintos niveles y objetivos dentro de la práctica. Este enfoque propone una activación que integra mente, cuerpo y movimiento en un mismo espacio.

La realización del evento coincide con los 15 años de Pilates Proworks en Colombia, una marca que ha sido parte del desarrollo del pilates en el país y que, en un entorno cada vez más competitivo, busca reforzar su posicionamiento a través de formatos de mayor escala. “Este evento responde a una evolución natural de la marca y de la industria. Las personas ya no solo buscan entrenar, sino vivir experiencias que conecten con su estilo de vida”, afirma Andrés Arango, gerente de la compañía.

El evento se llevará a cabo en el Centro Felicidad Chapinero (CEFE), un espacio público destinado a actividades culturales y deportivas que en esta ocasión acoge una propuesta de bienestar de este tipo. La elección del lugar responde a una tendencia de ciudad en la que estos escenarios comienzan a abrirse a nuevos usos, incorporando experiencias vinculadas al estilo de vida contemporáneo.

Las clases tendrán cupos limitados por sesión, mientras que el market y las charlas estarán abiertos al público. Las entradas estarán disponibles en preventa desde $90.000 hasta el 10 de mayo y en etapa general en $120.000, y podrán adquirirse a través de ppwevents.com o vía WhatsApp.

Con esta iniciativa, Pilates Proworks no solo conmemora su trayectoria, sino que plantea una apuesta por formatos de mayor escala en el sector del bienestar, en un momento en el que las experiencias colectivas comienzan a jugar un papel cada vez más relevante en la forma en que las marcas construyen comunidad.