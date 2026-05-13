¿Hubo pelea? Reykon rompe el silencio sobre su verdadera relación con Karol G y cómo terminó siendo su corista

Reykon, conocido como “El Líder”, se ha consolidado como una de las figuras fundamentales para entender la expansión del reguetón colombiano a nivel internacional. Su carrera, marcada por éxitos que se convirtieron en himnos de la radio como “La Santa” y “Señorita”, fue el puente que permitió que el sonido de Medellín comenzara a dominar las listas globales.

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Uno de los rumores que han estado vigentes en torno al artista, es de una posible enemistad o distanciamiento con Karol G, quien fue su corista. Sin embargo, el antioqueño habló del tema en reciente entrevista con Los 40, revelando detalles inéditos de cómo “La Bichota” terminó formando parte de su equipo de trabajo.

Reykon explicó que la llegada de Karol G a su proyecto no fue una casualidad planificada por grandes sellos, sino una coincidencia de talentos en el estudio. Para ese entonces, la intérprete de Provenza sostenía una relación sentimental con Cheztom, quien era el productor de cabecera de Reykon.

“Ella era la novia de Cheztom, quien era mi productor en ese momento. Entonces empieza esa vuelta. Yo escucho la voz de esa mujer y digo: ‘hpta, esa mujer lo tiene todo’”, confesó el artista.

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A pesar de haberle dado la oportunidad de subir al escenario, Reykon fue enfático en aclarar que él no “descubrió” a Karol, sino que su brillo propio fue el que se impuso: “Ojo, no estoy diciendo que yo fui quien la vi; ella llegó sola porque su talento es indiscutible”.

La presencia de Karol G en el show de Reykon no pasó desapercibida. Lo que comenzó como un apoyo vocal se convirtió rápidamente en un elemento esencial de sus presentaciones en vivo. Según el cantante, la capacidad melódica de la artista elevó el nivel de su espectáculo. “Ella empezó haciéndome los coros y me di cuenta de que enriqueció los shows solamente con las melodías que hacía. Yo decía: ‘muy tesa’”, recordó con admiración.

Esa química profesional culminó en el lanzamiento de “301”, una de las canciones que sirvió como plataforma inicial para que el público colombiano empezara a identificar el nombre de Karol G más allá de las voces de fondo.

¿Están en malos términos?

La gran incógnita que ha rodeado a ambos artistas es por qué, tras haber sido tan cercanos, no se les volvió a ver juntos. Ante la pregunta sobre si existe alguna rivalidad o resentimiento, Reykon fue tajante al desmentir cualquier conflicto personal. El alejamiento, según él, ha sido producto de las agendas y el curso natural de sus carreras.

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“Yo no creería que haya algo malo, la verdad, pero no volvimos a hablar”, admitió con honestidad. El artista señaló que la falta de comunicación se debe simplemente a que no han vuelto a coincidir en los mismos espacios o eventos.

Con estas declaraciones, Reykon cierra un capítulo de dudas para sus seguidores, dejando claro que, aunque la comunicación se enfrió, el respeto por el fenómeno mundial en el que se convirtió su antigua corista sigue intacto. Mientras Karol G sigue conquistando estadios, “El Líder” recuerda con orgullo aquellos días donde una voz poderosa en su estudio le confirmó que estaba ante una leyenda en potencia.