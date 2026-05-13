Del Festival de Cannes a Hollywood: película colombiana ‘Un poeta’ tendrá versión en inglés tras histórico premio

El cine colombiano vuelve a dar un golpe internacional. La película Un poeta, dirigida por Simón Mesa Soto, se convirtió en una de las grandes revelaciones del Festival de Cannes luego de obtener el Premio Especial del Jurado en la sección Un Certain Regard, reconocimiento que ahora impulsará una adaptación estadounidense de la historia.

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Iron Maiden estrena documental en Colombia antes de su concierto en octubreEl éxito de la producción en Francia despertó rápidamente el interés de figuras importantes de Hollywood y del cine europeo, al punto de que ya fue confirmada una nueva versión en inglés que llevará la esencia de la historia colombiana al público norteamericano.

Hollywood ya prepara la adaptación de ‘Un poeta’

La nueva versión será producida por Saïd Ben Saïd, uno de los productores más reconocidos del cine europeo, y dirigida por Nathan Silver, cineasta que recientemente llamó la atención por su trabajo en Between The Temples, presentada en Sundance.

La adaptación trasladará la historia original a los paisajes del norte del estado de Nueva York y buscará reinterpretar el relato desde una mirada cultural estadounidense sin perder la carga emocional que hizo famosa a la película colombiana.

El guion estará a cargo de Nathan Silver y del escritor C. Mason Wells.

Aunque todavía no se han revelado los actores que participarán en la producción, el proyecto ya se encuentra en etapa activa de desarrollo y la intención es iniciar rodaje entre noviembre y diciembre de 2026.

¿De qué trata la película colombiana ‘Un poeta’?

La historia original sigue a Óscar Restrepo, un poeta de mediana edad que enfrenta problemas económicos, frustraciones profesionales y una compleja vida familiar.

Todo cambia cuando decide apoyar el talento literario de una joven menor de edad, desencadenando una historia cargada de humor incómodo, drama y situaciones absurdas que terminaron conquistando al jurado y al público en Cannes.

La película fue ampliamente elogiada por mezclar sensibilidad, crítica social y humor negro dentro de una narrativa profundamente humana.

El premio en Cannes puso los ojos del mundo sobre el cine colombiano

El reconocimiento en el Festival de Cannes convirtió a Un poeta en una de las películas latinoamericanas más comentadas del año y confirmó el creciente interés internacional por las historias hechas en Colombia.

El productor Saïd Ben Saïd aseguró que vio en la película una historia con potencial universal capaz de conectar con públicos de cualquier país.

Por su parte, Nathan Silver confesó sentirse identificado con el relato sobre frustración artística y búsqueda de reconocimiento.

La adaptación buscará mantener el “espíritu extraño y conmovedor”

El director estadounidense reveló además que mantiene una conexión personal con la poesía desde muy joven y que incluso se mudó a Europa siendo adolescente por su fascinación por la poesía francesa.

Según explicó, la nueva versión permitirá explorar cómo el arte y la poesía son vistos dentro de la sociedad estadounidense, donde estas expresiones muchas veces ocupan un lugar menos visible que en países latinoamericanos.

Mientras tanto, el guionista C. Mason Wells aclaró que la intención no será copiar la película colombiana escena por escena, sino construir una obra propia que conserve la esencia emocional, incómoda y conmovedora que convirtió a Un poeta en fenómeno internacional.