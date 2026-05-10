Grupo argentino ‘Sarao’ denunció presunto plagio de canción ‘Choka Choka’ de Anitta en colaboración con Shakira

Foto ¿Plagio a Shakira y Anitta? Dúo argentino Sarao aseguró que ‘Choka Choka’ tiene “muchas similitudes” con su canción.

Una inesperada polémica comenzó a tomar fuerza en redes sociales luego de que el dúo argentino Sarao señalara públicamente a Shakira y a la cantante brasileña Anitta por un presunto plagio relacionado con la canción ‘Choka Choka’, tema lanzado en abril de 2026 como parte del álbum EQUILIBRIVM.

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Las integrantes del grupo aseguraron que existen grandes similitudes entre fragmentos de su propia canción y el exitoso sencillo interpretado por las artistas internacionales, situación que rápidamente generó debate entre seguidores de ambas producciones musicales.

Polémica por ‘Choka Choka’: grupo argentino señaló posible plagio en canción de Shakira y Anitta

El pronunciamiento ocurrió a través de un video compartido en redes sociales, donde las jóvenes compararon partes de las canciones y aseguraron en tercera persona que las coincidencias “eran muy parecidas”.

Según explicaron, hace aproximadamente cinco meses habían terminado una canción con frases similares a las que posteriormente aparecieron en ‘Choka Choka’.

Durante el video, las integrantes de Sarao interpretaron parte de la letra de su tema: “Boca mi boca con poca ropa y me choca. Loca se posa sobre mi copa y me moja”, asegurando que al escuchar el sencillo de Anitta y Shakira sintieron una fuerte similitud melódica y estética.

“Son muy parecidas, muy parecidas”, insistieron mientras comparaban ambos proyectos musicales frente a sus seguidores.

Sin embargo, las artistas argentinas también dejaron claro que inicialmente no creían posible que las cantantes internacionales hubieran escuchado su material directamente.

“Al principio pensaron que no había chance de que Anitta y Shakira escucharan su tema y se inspiraran o las copiaran. Dijeron que probablemente se trataba de una casualidad porque Shakira ni siquiera las conocía”, comentaron en la grabación.

A pesar de eso, explicaron que varios de sus seguidores comenzaron a señalar coincidencias adicionales relacionadas incluso con la estética visual y la paleta de colores utilizada en la promoción del sencillo.

Las jóvenes aseguraron en tercera persona que algunos usuarios les sugirieron que posiblemente los productores involucrados en el proyecto sí pudieron haber tenido acceso previo a su propuesta musical.

“Capaz Shakira y Anitta ni sabían que las estaban copiando porque incluso hasta la paleta de colores era parecida”, afirmaron durante el video que hoy circula ampliamente en plataformas digitales.

Lejos de adoptar una postura agresiva, las integrantes de Sarao tomaron el tema con humor y hasta propusieron públicamente una posible colaboración musical con las artistas internacionales.

“Etiquetémoslas y mínimo que lo vean. Y si se dan cuenta, una colaboración o un featuring entre las cuatro”, comentaron entre risas.

Incluso una de ellas aseguró que ya imaginaba “una canción junto a Shakira”.

Las cantantes también aclararon que su canción sí se encuentra registrada legalmente, aunque reconocieron que la melodía “no era exactamente igual”, situación que podría dificultar cualquier discusión formal sobre derechos de autor.

El tema ‘Choka Choka’, lanzado oficialmente en abril de 2026, fue producido por los reconocidos productores Daramola y Papatinho, y se convirtió rápidamente en uno de los sencillos más comentados del álbum EQUILIBRIVM de Anitta.

La canción mezcla funk carioca, sonidos urbanos y pop latino en español y portugués, consolidándose como una apuesta de empoderamiento femenino liderada por ambas artistas.

En los créditos de composición aparecen nombres como Daniel Rondón, La Gurú y Essa Gante, además de la participación creativa de las propias cantantes.

Hasta el momento, ni Shakira ni Anitta se han pronunciado públicamente sobre las acusaciones realizadas por el dúo argentino, y tampoco lo han hecho sus equipos de trabajo o las disqueras relacionadas con el lanzamiento de ‘Choka Choka’.

Mientras tanto, el debate continúa creciendo en redes sociales, donde seguidores analizan las similitudes entre ambas canciones y discuten si realmente se trata de un plagio o simplemente de una coincidencia musical.