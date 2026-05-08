Oye Sebas y Marta Gómez: Un canto a la esperanza y al regreso simbólico a las raíces

El panorama de la música independiente en Colombia recibe una pieza que trasciende lo estrictamente sonoro para convertirse en un testimonio de identidad y movimiento. El cantautor Oye Sebas presenta oficialmente “Viento y Fe”, una colaboración junto a la galardonada Marta Gómez que funciona como el primer gran adelanto de su próximo proyecto discográfico, Raíz Juglar. Esta canción no es simplemente un sencillo más en el mercado; es el resultado de un “exilio creativo” compartido por dos artistas que, aunque residen en Barcelona, mantienen el cordón umbilical intacto con su natal Girardot y los sonidos profundos de la cordillera.

La génesis de esta obra se remonta a un viaje por el norte de Argentina, específicamente en Salta, una región donde la tradición de los cantores populares impregna cada rincón. Fue allí donde Oye Sebas adquirió un charango de manos de un luthier local, instrumento que se convirtió en el catalizador de la melodía. Según relata el artista, la composición llegó de forma casi inmediata, como si el ritmo del viaje y las historias recogidas en el camino hubieran encontrado finalmente su cauce musical. El resultado es una pieza que habla de la esperanza y de esa fuerza interior que sostiene a quienes, por diversas razones, han hecho su vida lejos de su lugar de origen.

El encuentro con Marta Gómez en Barcelona le dio el cierre perfecto a la producción. Lo que inició como una propuesta cargada de admiración profesional terminó en una conexión artística genuina cuando la propia Marta, tras revisar varias maquetas del disco, eligió “Viento y Fe” por la profundidad de su mensaje. Para Sebas, contar con su voz —una de sus mayores referentes— fue dotar a la canción de una “sensación de hogar”, un abrazo sonoro que refuerza el concepto de pertenencia.

Con el estreno programado para este 1 de abril en todas las plataformas digitales, el camino de Raíz Juglar apenas comienza. El próximo 15 de abril se revelará un video de estudio que captura la intimidad de este encuentro, seguido de futuras colaboraciones con nombres como Caribefunk y Pedro Pastor. Este lanzamiento marca el inicio de una etapa que llevará a Oye Sebas a recorrer escenarios de Europa y Colombia, reafirmando que su música es, ante todo, un puente tendido hacia sus raíces.