Entre lo técnico y lo primitivo: La fórmula de Motherflowers en su nuevo álbum ‘Que vayan y lo cuenten’

La agrupación venezolana Motherflowers, conformada por Irepelusa, Frank Lucas y Veztalone, atraviesa uno de sus mejores momentos tras el lanzamiento de su nuevo álbum ‘Que vayan y lo cuenten’ que vio la luz el pasado 26 de febrero. Consolidando lo que ellos mismos denominan como “retrofuturismopsicotropical”, tanto así que el trío ha logrado posicionarse como uno de los grandes referentes de la música alternativa en Latinoamérica, fusionando bolero, hip hop y ritmos caribeños con una frescura envidiable.
La banda actualmente no solo celebra su éxito en plataformas, sino que se alista para una gira que ya ha cautivado escenarios en España y que promete ser uno de los platos fuertes en los festivales más importantes en este 2026 y por tal motivo Publimetro charló con ellos para conocer detalles detrás de este nuevo álbum.
- ‘Que vayan y lo cuenten’, ¿De dónde nace esta frase y qué es exactamente lo que quieren que la gente “vaya y cuente”?
Para nosotros fue como bastante fácil, por así decirlo, porque nosotros dentro de Motherflower siempre le hemos dado mucho espacio a nuestra comunidad y desde el inicio creo que cada grupo que hemos tenido así de boca en boca, cada nueva persona que ha ingresado fue porque es como si fuese un club prácticamente, como si lo ingresó un familiar, le dijo mira escucha esto y así, y creemos que este álbum tiene como esa fuerza para dársela a la gente y decirle como sean ustedes los embajadores de este mensaje, vayan y cuenten toda esta hazaña, esta obra, por así decirlo.
- Comparando este álbum con sus trabajos anteriores, se siente una madurez en la producción. ¿Hubo algún instrumento o influencia nueva que haya definido la identidad de este álbum?
Justamente hablamos mucho de una madurez musical dentro del álbum. Hemos tenido recorrido por ya cuatro obras, pero dos discos completos anteriores que nos dieron esa habilidad de hacer música desde lo primitivo, desde lo instintivo y luego ya también desde el tecnicismo y en este álbum se complementan esas dos áreas y logramos ser tanto el niño que juega con la música como el técnico y el productor, el que está detrás de cada mínimo arreglo del álbum, siento que se siente mucho la madurez cuando escuchas el álbum, se siente que la música tiene un montón de detalles que hablan por sí solos.
- Ustedes mencionaban que en este disco conviven el tecnicismo de años de carrera con algo mucho más primitivo y visceral. ¿Cómo logran que esas tres personalidades tan distintas se pongan de acuerdo para que esa mezcla no choque, sino que se convierta en el sello de este nuevo álbum?
Yo sé que siempre van a existir diferencias entre los criterios que tenemos cada uno, pero también logramos llegar al equilibrio en donde cada aporte que tiene cada uno se acople y se complementa a la perfección. Tenemos también una escuela de hacer música juntos ya no solo nosotros tres, sino también como un equipo muy grande que viene siendo La Costa y todo lo que hemos hecho durante años, que nos da ese poder de también hablarnos muy claro en el estudio, poder decirnos me encanta tu verso, pero esto no, pero esta parte no o dejémoslo hasta acá y que nadie se sienta agredido o atacado por un comentario que viene en función de que la canción sea la protagonista y no ninguno de nosotros tres.
- Este álbum ‘Qué vayan y lo cuenten ‘ tiene colaboraciones muy orgánicas. ¿Cómo eligen a sus aliados para que no se pierda la esencia de Motherflowers?
Nosotros somos tres casi siempre y desde ahí es complicado sumar a una persona más al proyecto, pero increíblemente siempre terminamos sumando a otra persona más porque nos gusta porque viene desde el gusto personal como por ejemplo con L-Gante que siempre quisimos hacer una canción con él e hicimos dos y fue una mezcla bastante buena entre MotherFlowers y L-Gante. Pasa que tenemos tan arraigadas nuestras raíces musicales y nuestro sonido que es el retrofuturismo psicotropical casi siempre es difícil desdibujar eso como mimetizarlo y que se vea prácticamente como intervenido por otra persona entonces más bien siempre es el artista invitado que se termina amoldando a nosotros, pero sin perder también su esencia entonces al final es como un monstruo nuevo por así decirlo.
- Aunque su música es global, hay un “sabor” muy local en lo que hacen. ¿Cómo influye el paisaje actual de la música venezolana en la narrativa de este álbum?
Nosotros tenemos una esencia base que termina sobrepasando inclusive los géneros que intervino. Nos pasó en este álbum mucho que de repente, no digo con miedo, pero sí con curiosidad y sin saber el resultado al final nos metimos a hacer algo de repente más afro, más urbano, más una salsa un merengue o sea géneros que de plano quizá contrastan con lo que somos nosotros y hemos venido haciendo, que siempre lo hemos hecho, como ponernos en esa posición, pero para nosotros fue muy grato sorprendernos y decir no sé si la palabra cabe, pero que haber hecho que un merengue igual suene a nosotros, que una salsa igual suena Motherflowers y que el género en el que estemos termina empapándose de esa sustancia x es esa esencia que nos caracteriza.
- La estética es casi tan importante como su música, ¿Cómo trabajaron el universo visual de este álbum para que hiciera justicia al sonido?
Una de las cosas que queríamos representar visualmente era ese Caribe del que somos parte, que venimos sin filtros para que se sintiera que estás ahí, que realmente está lo bueno lo malo, lo sucio, lo bonito, lo colorido, lo no colorido, la noche. Es poder encontrar en este tema una representación casi documental del Caribe y así era como lo queríamos acompañar y encontramos un sitio muy parecido aquí en Colombia que es Taganga, que nos evocaba exactamente el lugar donde venimos y ahí conseguimos ese Caribe que estábamos esperando.
Finalmente, la conexión de Motherflowers con Colombia ha trascendido lo musical para volverse su segundo hogar, recibiendo así un cariño especial por parte del público que no solo se da en Colombia sino también en varios países de Latinoamérica, abrazando así cada una de sus letras. Este trío musical espera que su nuevo álbum, ‘Que vayan y lo cuenten’, logre encantar y resonar en los corazones de sus seguidores, consolidando un capítulo donde la gratitud y el ritmo caribeño son los verdaderos protagonistas.