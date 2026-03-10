Behind The Stars Awards 2026: así fue la gala que reconoció a quienes están detrás del éxito de los artistas

El Teatro Skandia de Bogotá fue el escenario de la cuarta edición de los Behind The Stars Awards, una gala que destacó a los profesionales que trabajan detrás del éxito de los artistas en Colombia. La ceremonia reunió a figuras del entretenimiento, periodistas, managers, relacionistas públicos y empresarios del sector cultural en una noche dedicada a visibilizar a quienes impulsan el talento desde diferentes áreas de la industria.

Uno de los momentos más emotivos de la velada fue el homenaje al reconocido presentador Jorge Barón, quien recibió el Premio de Oro “A Toda Una Vida” por sus más de seis décadas de trayectoria en el entretenimiento. Su legado en la televisión colombiana, especialmente con el histórico programa El Show de las Estrellas, ha sido clave para llevar la música y el talento nacional e internacional a todos los rincones del país.

Reconocimientos a líderes de la industria cultural

Durante la gala también fueron distinguidos varios profesionales que han contribuido al desarrollo de la industria del entretenimiento en Colombia. Entre ellos se destacó Álvaro Osorio, quien recibió el reconocimiento como Manager del Año por su trabajo en la gestión de artistas y proyectos musicales.

En la categoría Labor Social, el galardón fue para Juan Carlos Buitrago, en reconocimiento a su liderazgo al frente de la ABACO – Red de Bancos de Alimentos de Colombia, una organización clave en la lucha contra el hambre y el desperdicio de alimentos en el país.

La ceremonia fue conducida por la presentadora Pilar Schmitt, quien acompañó una noche que combinó reconocimientos, música en vivo y espacios de encuentro entre los diferentes actores del sector cultural.

Periodismo de entretenimiento también fue protagonista

La gala exaltó el trabajo de periodistas que informan y cubren el mundo del espectáculo en Colombia. Entre los galardonados estuvieron Natalia Vera, Christian Castañeda, Milena Ramírez, Giancarlo Alvarado y Riquelme Acero.

También fueron reconocidos otros profesionales con destacada trayectoria en medios y producción audiovisual, entre ellos Karen Vinasco, Hollman Sajarov, Julio Correal y Laura Puentes, junto a productores, directores y líderes de medios que han contribuido al crecimiento del periodismo de entretenimiento en el país.

Trayectorias destacadas en fotografía y relaciones públicas

La industria cultural también rindió homenaje a profesionales que trabajan detrás de cámaras y en la promoción estratégica de artistas.

El fotógrafo Andrés Reina fue reconocido por su Trayectoria Fotográfica, mientras que la relacionista pública Liliana Cortés recibió el premio a Trayectoria en Relaciones Públicas y Prensa, destacando su trabajo en el posicionamiento mediático de artistas y proyectos culturales.

Una gala que visibiliza el trabajo detrás del talento

Los Behind The Stars Awards fueron creados por la empresaria y manager Linda Villarraga con el objetivo de reconocer el trabajo de quienes impulsan las carreras artísticas desde áreas como la comunicación, la producción, la fotografía, el periodismo y la gestión cultural.

Durante la ceremonia también se reconoció el apoyo de aliados estratégicos del sector artístico, entre ellos el restaurante El Sitio, el Salitre Plaza Centro Comercial, el Teatro Skandia, la aerolínea SATENA y el Hotel Grand Park, entre otros patrocinadores y aliados que apoyan el desarrollo cultural del país.

El homenaje que emocionó a la gala

El momento más memorable de la noche llegó con el reconocimiento a Jorge Barón, quien ha dedicado más de 63 años a la industria del entretenimiento. Desde 1969, su programa El Show de las Estrellas ha sido una vitrina para artistas nacionales e internacionales, convirtiéndose en uno de los espacios musicales más emblemáticos de la televisión colombiana.

A lo largo de su carrera, el presentador ha recibido múltiples distinciones, entre ellas la Orden de Boyacá y un récord Guinness, además de consolidar símbolos inolvidables de la cultura popular como la famosa “patadita de la buena suerte”, un gesto que ha acompañado el impulso de nuevos talentos.

Durante su intervención, Barón agradeció a colegas, artistas y aliados de la industria por su respaldo a lo largo de su trayectoria y cerró su discurso con su frase característica que ha marcado generaciones de espectadores: “¡Entusiasmo!”.