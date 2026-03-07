Shakira y Beéle sorprenden con “Algo Tú”, su nueva colaboración y más lanzamientos de la semana

La escena musical continúa moviéndose con nuevos proyectos, colaboraciones y sencillos que reflejan la diversidad sonora del momento. Desde propuestas de pop latino con esencia colombiana hasta fusiones de rock, punk y música urbana, varios artistas presentan sus más recientes trabajos con los que buscan conquistar nuevos públicos.

Shakira y Beéle presentan “Algo Tú”

Entre los lanzamientos más esperados destaca el nuevo sencillo “Algo Tú”, colaboración entre la artista colombiana Shakira y el cantante urbano Beéle.

La canción, producida por A.C., Flambo, Shakira y Beéle, fusiona sonidos latinos y afro con instrumentos tradicionales como la gaita colombiana, evocando las raíces de ambos artistas nacidos en Barranquilla.

El tema fue presentado en vivo en el Zócalo de la Ciudad de México ante más de 400.000 personas, en uno de los conciertos más multitudinarios realizados en ese lugar.

Manu apuesta por el pop latino con esencia colombiana

El cantante y compositor colombiano Manu presenta su propuesta musical dentro del pop latino, un proyecto que nació de la necesidad de expresar historias personales y experiencias cotidianas.

El artista explica que su música surge tanto de vivencias propias como de relatos de personas cercanas, lo que le permite construir canciones cargadas de emoción y cercanía.

Los Revéz debutan con su primer sencillo

Otra de las nuevas propuestas es Los Revéz, banda integrada por el comunicador, músico y presentador Diego Sáenz, el guitarrista chileno Gonzalo Pizarro —con quien fundó el proyecto Pirañas en 2008— y el vocalista y multiinstrumentista Diego Correa.

El grupo debuta con “Quiero Que Vengas”, su primer sencillo oficial, una canción de rock directo y moderno que funciona como carta de presentación ante la industria.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip cinematográfico dirigido por Brian Gálvez y producido por Wow Studios. La historia muestra a una fan que logra infiltrarse en un hangar durante el rodaje del grupo, escondiéndose en una caja de carga. El video incluye un giro inesperado que refleja el humor e irreverencia que caracteriza a la banda.

Antifaz presenta su nueva etapa musical

El proyecto Antifaz nace tras la salida de Guillermo García ‘Guillo’ de la banda Mojiganga en 2025. La agrupación está conformada por Esteban Rodríguez Arcila en la batería, Boris Vásquez en el bajo, Santiago Castañeda en el trombón, Gabriel Espitia en la trompeta y Guillo Moji en guitarra y voz.

La banda propone una mezcla de punk, ska-core y hardcore melódico con influencias de agrupaciones como The Voodoo Glow Skulls, The Toy Dolls, Against All Authority y The Mighty Mighty Bosstones.

“Hace rato tenía la idea de tener un proyecto aparte con canciones que tenía archivadas o que habían sido producidas muy precariamente”, explicó Guillo sobre el origen de la iniciativa.

Pepe Bocadillo lanza el álbum ‘PEPE+’

Dentro de los lanzamientos también se encuentra ‘PEPE+’, un disco intenso que explora la violencia en diferentes dimensiones: social, emocional, mental y estructural.

El álbum fue compuesto, producido y grabado por Pepe Bocadillo en Okupa Studios en Bogotá bajo una filosofía DIY (Do It Yourself). La mezcla y el mastering estuvieron a cargo del ingeniero ganador del Grammy John DiBiase, reconocido por su trabajo con artistas como Jeff Beck y The Offspring.

El resultado es un retrato visceral de la vida contemporánea que aborda temas como ansiedad, desgaste emocional, memoria y resistencia.

Ryan Roy apuesta por el merengueton

El cantante colombiano Ryan Roy también suma un nuevo lanzamiento con “Dime Corazón”, sencillo que describe como un “despecho bailable”.

La canción habla de relaciones fallidas y del momento en que una persona decide romper con patrones sentimentales que ya no le aportan a su vida.

Musicalmente, el tema apuesta por el merengueton, un género que mezcla la energía del merengue con la estética rítmica del reguetón y que gana cada vez más presencia dentro de la escena urbana.

Maca y Gero continúan su gira por Colombia

Por su parte, el dúo colombiano Maca y Gero continúa recorriendo el país con su gira “Por Colombia”, que ya ha pasado por ciudades como Cali, Tunja y Barranquilla con localidades agotadas.

Durante sus presentaciones interpretan canciones como “Abecedario”, “Rompecabezas”, “Debería Ser Yo” y “Dos Mojitos”, temas que han conectado con el público gracias a sus letras cercanas y cotidianas.

Además de su gira, el dúo adelanta una labor social junto a la Fundación Nacional Batuta, organización que promueve la formación musical colectiva como herramienta de inclusión social para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.