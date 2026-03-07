Mercurio retrógrado 2026: El fenómeno astrológico que pone a prueba la paciencia de todos los signos

Mercurio retrógrado inició este 25 de noviembre y se extenderá hasta el próximo 15 de diciembre. Esto es lo que no se debe hacer para no atentar contra la buena suerte.

Si en los últimos días ha sentido que su computador decidió “jubilarse” sin previo aviso, que los mensajes de WhatsApp se malinterpretan más de lo normal o que un exnovio reapareció en sus notificaciones de la nada, no culpe a la mala suerte. El responsable tiene nombre y apellido astronómico: Mercurio retrógrado.

Desde este mes de marzo, el planeta de la comunicación, la lógica y la tecnología ha iniciado su primer movimiento de retrogradación del 2026, generando un fenómeno que, aunque ocurre tres o cuatro veces al año, nunca deja de sacudir el tablero de los signos del zodiaco. Pero, ¿qué significa realmente este evento y por qué genera tanto pánico en redes sociales?

La ilusión óptica que frena tu vida

Científicamente, Mercurio no camina hacia atrás. Se trata de una ilusión óptica desde nuestra perspectiva en la Tierra; es como si un tren más rápido adelantara a otro más lento, haciendo que el segundo parezca retroceder. Sin embargo, en la astrología, Mercurio rige cómo procesamos la información y cómo nos movemos por el mundo.

Cuando “retrograda”, esa energía se vuelve hacia adentro. Es un periodo de revisión, reflexión y recalibración. No es un momento para avanzar a ciegas, sino para detenerse a mirar el mapa.

¿Cómo influye en los signos por estos días?

Este tránsito particular está afectando con mayor fuerza a los signos de agua y fuego, creando un ambiente de alta sensibilidad y decisiones impulsivas que podrían pasar factura más adelante.

Signos de Fuego (Aries, Leo, Sagitario): La paciencia será su mayor reto. Sentirán que los proyectos están estancados y la frustración podría llevarlos a decir verdades hirientes de las que se arrepentirán. Consejo: Antes de enviar ese correo incendiario, cuente hasta diez.

La paciencia será su mayor reto. Sentirán que los proyectos están estancados y la frustración podría llevarlos a decir verdades hirientes de las que se arrepentirán. Antes de enviar ese correo incendiario, cuente hasta diez. Signos de Aire (Géminis, Libra, Acuario): Mercurio es el regente de Géminis, por lo que estos signos sentirán el golpe directamente en sus dispositivos electrónicos y agendas. Citas canceladas y malentendidos con socios serán la constante. Consejo: Haga copias de seguridad de sus archivos importantes.

Mercurio es el regente de Géminis, por lo que estos signos sentirán el golpe directamente en sus dispositivos electrónicos y agendas. Citas canceladas y malentendidos con socios serán la constante. Haga copias de seguridad de sus archivos importantes. Signos de Agua y Tierra (Cáncer, Escorpio, Piscis / Tauro, Virgo, Capricornio): Para ellos, el impacto es más emocional y nostálgico. Es la época dorada para que “vuelvan los fantasmas del pasado”. Consejo: Si un ex aparece, recuerde que Mercurio solo lo trae de vuelta para que usted cierre ese ciclo, no para que lo reinicie.

Para transitar estos días sin perder la cordura, los expertos recomiendan aplicar la regla de las tres “R”: Revisar, Releer y Reorganizar. Evite firmar contratos importantes, comprar tecnología de alto costo o iniciar discusiones definitivas de pareja hasta que el planeta retome su marcha directa.

