Pareja de famoso cantante estremeció al mostrar las fuertes agresiones recibidas por el hombre

El mundo del entretenimiento se encuentra conmocionado tras las graves denuncias de violencia intrafamiliar que involucran a una de las voces principales de una de las agrupaciones más icónicas del género regional mexicano, Los Recoditos. Lo que parecía ser una carrera en ascenso ha dado un giro oscuro hacia los tribunales, luego de que salieran a la luz desgarradores testimonios y pruebas gráficas de una agresión que casi termina en tragedia.

La víctima, identificada como Fernanda Redondo, utilizó sus redes sociales para romper un silencio de 12 años y exponer el infierno que vivía junto al artista, Rafa González. Según el relato de Redondo, el incidente más reciente ocurrió durante una reunión familiar en la que el consumo excesivo de alcohol por parte del cantante detonó un episodio de violencia extrema.

En los videos publicados, que rápidamente se hicieron virales en TikTok y X, se observa a la mujer con hematomas visibles en el rostro y los brazos. Sin embargo, lo más alarmante fue la confesión de una agresión con arma blanca: “Me golpeó, me encajó un cuchillo... me somete para que no pueda hablar ni decir nada”, declaró Fernanda, señalando heridas en su pierna y brazo que, según ella, ocurrieron en presencia de sus hijos menores de edad.

Cero tolerancia: La banda toma medidas

Ante la gravedad de las acusaciones y la presión del público, la agrupación a la que pertenece el intérprete, Banda Los Recoditos, emitió un comunicado oficial el pasado 5 de marzo. En el documento, la empresa anunció la suspensión temporal de Rafa González de todas sus actividades profesionales.

“Como empresa reiteramos nuestra postura de cero tolerancia ante cualquier forma de violencia”, se lee en el comunicado. La decisión de pausar la carrera de González busca que el cantante se concentre en “atender y esclarecer” su situación jurídica, aunque la medida ha sido recibida con escepticismo por sectores que exigen su destitución definitiva.

El caso ha escalado a nivel judicial en el estado de Sinaloa, México. Fernanda Redondo denunció no solo el maltrato físico, sino un sistema de manipulación psicológica que duró más de una década. Según su testimonio, el artista la amenazaba constantemente con usar su influencia y el poder de su oficina de representación para desacreditarla, alegando supuestos problemas de salud mental.

Otro de los videos que ha tomado popularidad tiene tan solo duración de apenas 14 segundos, en él, Fernanda se graba en modo selfie desde el interior de un vehículo, en donde puede observar a con el rostro visiblemente desfigurado por hematomas en los ojos, el mentón y la oreja; su respiración, agitada y quebrada, acompaña un desesperado pedido de auxilio: “Amiga, guárdame este video, por favor. Mira cómo me tiene”.

La crudeza del registro se intensifica al girar la cámara hacia el asiento del conductor, donde se aprecia a González completamente impasible, ignorando el estado de su pareja mientras redacta mensajes en su teléfono con una frialdad que ha generado una ola de indignación y repudio en las redes sociales.