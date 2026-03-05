Bacilos y Gian Marco unen sus voces para reinventar el clásico “Viejo”

Bacilos vuelve a conectar con la nostalgia de toda una generación con el lanzamiento de una nueva versión de su canción “Viejo”, esta vez en colaboración con el reconocido cantautor peruano Gian Marco. Se trata de la primera vez que ambos artistas trabajan juntos oficialmente, reinterpretando un tema que forma parte esencial de la historia del pop latino.

La canción “Viejo” fue incluida originalmente en el icónico álbum “Caraluna” (2002), uno de los discos más importantes de Bacilos y una producción que dejó huella en la música latina de comienzos del siglo XXI. Con el paso de los años, el tema se convirtió en uno de los favoritos de los fans gracias a su reflexión honesta sobre la memoria, la experiencia y el aprendizaje que llega con los años.

Aunque nunca fue lanzada como sencillo oficial, la canción se mantuvo viva en los conciertos de la banda durante más de dos décadas, consolidándose como un momento especial en sus presentaciones en vivo.

Una amistad musical que nació hace más de 20 años

La colaboración entre Bacilos y Gian Marco no surge por casualidad. La relación entre los artistas se remonta a principios de los años 2000 en Miami, cuando Jorge Villamizar, líder de Bacilos, conoció al cantautor peruano en una reunión de músicos.

Según recuerda Villamizar, desde ese primer encuentro surgió una conexión que con el tiempo se transformó en una amistad duradera.

“Gian Marco y yo nos conocimos hace muchos años en Miami, en una reunión de músicos. Conectamos desde esa primera noche y, aunque la carrera no siempre nos deja vernos seguido, el cariño y el contacto se han mantenido. Poder hacer esta colaboración hoy, después de tantos años, es algo muy especial para nosotros”, expresó el artista.

Una canción que evolucionó con los años

Para André Lopes, integrante de Bacilos, “Viejo” siempre ha sido una canción especial dentro de la historia del grupo. Incluso antes de aparecer en el álbum Caraluna, el tema ya formaba parte del repertorio que la banda interpretaba en bares y escenarios de Miami.

“Es una canción que venimos tocando en vivo desde antes del álbum Caraluna. Siempre ha sido parte de nuestro setlist, desde los bares de Miami hasta los escenarios más grandes. Nos trae recuerdos increíbles y los fans siempre la piden en los shows”, explicó Lopes.

El músico también señaló que, con el paso del tiempo, la canción fue evolucionando en sus presentaciones en vivo, lo que llevó a la banda a replantear la idea de grabar una nueva versión que respetara su esencia original.

Gian Marco: una celebración de la amistad y la madurez

Para Gian Marco, participar en esta nueva versión de “Viejo” también representa un momento significativo en su carrera. El cantautor peruano destacó que la canción adquiere un nuevo significado cuando se interpreta desde la experiencia y la amistad que han construido a lo largo de los años.

“Conozco a Jorge hace 25 años y siempre hemos compartido escenarios e increíbles conversaciones. Nos unen muchas cosas, entre ellas que somos de la misma edad. Cuando recibí su llamada para participar entendimos que no se trata de hacernos viejos, sino más sabios, celebrando la amistad que nos une”, comentó el artista.